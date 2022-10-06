Электровелосипед имеет полностью карбоновую раму: самая большая модель весит 24 кг. Ibis Oso оснащен электродвигателем Bosch Performance Line CX с аккумулятором и дисплеем.

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Ibis Oso — это новый электрический горный велосипед, доступный в четырех размерах, от маленького для детей до очень большого. Также это первый велосипед компании, оснащенный платформой dw-link с верхней тягой, а также с ходом задней подвески 155 мм и передней подвеской Fox 38 с ходом 170 мм в стандартной комплектации. Можно по желанию увеличить ход до 170 мм спереди и 190 мм сзади. Велосипед оснащен двигателем Bosch Performance Line CX, обеспечивающим крутящий момент до 85 Нм. Съемная батарея на 750 Втч устанавливается на более крупные модели, а версия на 625 Втч используется на маленькой модели. Аккумулятор полностью заряжается за шесть часов или на 50% за два часа. На данный момент компания Ibis не предоставила информацию о максимальной скорости и дальности поездки от батареи.

Большие и сверхбольшие модели Oso оснащены шинами Maxxis Minion размером 29 дюймов x 2,5 дюйма, в то время как малая и средняя версии имеют такое же переднее колесо, но заднее колесо меньше - 27,5 x 2,5 дюйма. Кроме того, велосипед оснащен 4-поршневыми тормозами Shimano с роторами диаметром 220 мм и фарами Lupine с яркостью до 900 люмен. В трех более крупных вариантах к электровелосипеду добавляются дисплей Bosch Kiox 300 и пульт дистанционного управления со светодиодной подсветкой.

Электровелосипед Oso имеет раму, полностью выполненную из углеродного волокна, что делает его легким, а общий вес большой модели составляет 24 кг. Сообщается, что электровелосипед был частично разработан в Метавселенной и тестирование велосипеда в виртуальной реальности помогло инженерам сгладить недостатки перед производством. Электровелосипед Ibis Oso можно приобрести за 10 999 долларов в стиле Forest Service Green или Storm Blue.

Электрический горный велосипед Ibis Oso в цвете Forest Service Green.

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Электровелосипед Ibis Oso в стиле Storm Blue.