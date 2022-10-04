Утилиту для взлома выложили в открытый доступ и теперь каждый может открыть новые возможности для своей игровой консоли PS5.

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На выходных стало известно, что хакеры нашли способ взломать игровую консоль Sony PlayStation 5. Это позволило хакерам получить доступ к скрытым настройкам и функциям и загрузить пользовательский код, включая игры и другое программное обеспечение, которое официально не поддерживается.

Утилиту для взлома выложили в открытый доступ и теперь каждый может открыть новые возможности для своей игровой консоли PS5, но я бы не рекомендовал это делать, поскольку она описывается как экспериментальная и нестабильная.

Хакеры уже давно ищут способы установить самодельный код на игровые приставки Sony. Как отмечает Glitched, пользователям уже давно доступен джейлбрейк (взлом) PS3 или PS4, который позволяет установить свои темы, эмуляторы, игры и игровые патчи на эти старые консоли.

Джейлбрейк PS5 теоретически открывает все доступные функции для последней консоли Sony. Но на данный момент существуют серьезные ограничения на то, что вы можете делать со взломанной PS5.

Согласно примечаниям, опубликованным на GitHub, утилита для джейлбрейка использует эксплойт ядра для консолей PS5 с прошивкой версии 4.03 и обеспечивает доступ к скрытому меню настроек отладки, предоставляет пользователям привилегии суперпользователя и разрешает произвольный доступ для чтения/записи к файловой системе PS5.

Но джейлбрейк ещё "сыроват" и может привести к сбою системы.

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Поэтому люди, разместившие эту утилиту, сообщили, что на данный момент она «в основном предназначена для разработчиков, чтобы поиграть с некоторыми частями системы» из-за ее нестабильности.