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В августе этого года количество криптоматов, функционирующих по всему миру, достигло своего пика — 38 776 машин. Как сообщает CoinATMRadar, в прошлом месяце количество таких машин значительно сократилось. В первый месяц осени из глобальной криптосети было выведено около 800 банкоматов. По сравнению с историческим максимумом, общее количество криптоматов в сентябре составило 37 980. Такая тенденция появилась всего через три месяца после того, как CoinATMRadar сообщил, что установка банкоматов BTC набирает обороты по всему миру.
В результате перехода эфира на PoS и недавнее замедление рынка объясняются как основные факторы, препятствующие росту биткоин-банкоматов по всему миру.
В течение сентября общий рынок криптовалют снизился с отметки в триллион долларов из-за повышения процентных ставок в США, а также мошенничества и киберпреступлений, которые в последнее время зачастили.
Примерно в июне этого года по всему миру ежедневно устанавливалось до 23 криптоматов, но эта цифра значительно снизилась за последние шестьдесят дней.
По данным CoinATMRadar, теперь каждый день в разных частях мира устанавливается в среднем 14 криптоматов.
Европа и Канада, в частности, прилагают усилия, чтобы предоставить эти банкоматы пользователям криптовалюты, что позволит им покупать биткоины в обмен на фиатные валюты в режиме реального времени.
Япония также проявляет интерес к Web3 и недавно решила поддержать установку биткоин-банкоматов в стране. Японская криптобиржа Gaia Co взяла на себя обязанность установить не менее 50 криптоматов в Токио и других частях Японии к августу 2023 года, говорится в сообщении CoinTelegraph.
На данный момент в США находится наибольшее количество биткоин-банкоматов, чна долю которых приходится 87,9 процента их глобальной сети. В настоящее время в США находится около 33 000 криптовалютных банкоматов.
На данный момент популярные компании, предоставляющие услуги криптовалютных банкоматов, включают Genesis Coin, General Byte, BitAccess, Coinsource и Bitstop.