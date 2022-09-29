Новый чип представляет собой 32-разрядный процессор Amlogic POP1-G с четырьмя ядрами ARM Cortex-A73 с тактовой частотой 2,2 ГГц, четырьмя ядрами Cortex-A53 с тактовой частотой 2 ГГц и графикой Mali-G52 MP8 с тактовой частотой 800 МГц.

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Новый Fire TV Cube от Amazon доступен для предварительного заказа по цене 140 долларов и поступит в продажу 25 октября. Как и более ранние модели, это телевизионное устройство (тв-приставка) со встроенным микрофоном, позволяющее вам использовать либо пульт дистанционного управления, либо голосовыми командами для воспроизведения мультимедиа.

Но новый Fire TV Cube 3-го поколения имеет более быстрый процессор, чем модель 2-го поколения и добавляет новые функции, включая встроенный динамик, дизайн с тканевым покрытием, вход HDMI и поддержку WIFi 6E.

Новый Fire TV Cube имеет 4-микрофона со всех сторон для улавливания вашего голоса со всей комнаты. А благодаря входу HDMI и ИК-бластеру вы можете подключить его к своей кабельной приставке или другим устройствам, чтобы вы могли использовать голосовые команды не только для доступа к контенту из приложений и каналов Amazon, но и от вашего кабельного провайдера. Amazon сообщил, что вы можете включать и выключать телевизор, переключать каналы в прямом эфире и выполнять другие действия с помощью своего голоса.

Другие функции включают порты USB и Ethernet, поддержку потоковой передачи звука на совместимые слуховые аппараты и новый восьмиядерный процессор, который по словам Amazon на 20% быстрее, чем у предыдущего поколения.

Новый чип представляет собой 32-разрядный процессор Amlogic POP1-G с четырьмя ядрами ARM Cortex-A73 с тактовой частотой 2,2 ГГц, четырьмя ядрами Cortex-A53 с тактовой частотой 2 ГГц и графикой Mali-G52 MP8 с тактовой частотой 800 МГц.

Fire TV Cube может воспроизводить видео 4K UHD, а также имеет функцию масштабирования Super Resolution для контента с более низким разрешением.

Телевизионное устройство также имеет поддержку декодирования видео AV1, что является новой функцией для семейства Fire TV.

Amazon также представила новую Alexa Voice Remote Pro, но похоже, что дистанционный пульт не входит в стандартную комплектацию нового Fire TV Cube. Он появится в ноябре по цене 35 долларов (и на него можно сделать предварительный заказ, начиная с сегодняшнего дня).

Новый пульт имеет функцию удаленного поиска, теперь вам можно попросить Fire TV Cube найти ваше устройство, если вы его не можете найти, новую подсветку для более удобного использования в темноте и 2 программируемые кнопки, которые можно настроить для открытия приложений или подпрограммы Alexa в дополнение к четырем предустановленным кнопкам для Prime Video, Netflix, Peacock и DirecTV.

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Вот как новый Fire TV Cube отличается от более дешевых устройств Amazon Fire TV Stick:



Fire TV Stick Lite (2020) Fire TV Stick (2020) Fire TV Stick 4K (2018) Fire TV Stick 4K Max (2021) Fire TV Cube (2022) Видео 1080p @ 60 fps

HDR10+ 1080p @ 60 fps

HDR10+ 4K @ 60 fps

HDR10+ 4K @ 60 fps

HDR10+ HDR10+4K @ 60 fps

HDR10+ Процессор MT8695D Четырехъядерный

процессор 1,7 ГГц,

32-разрядный MT8695D Четырехъядерный

процессор 1,7 ГГц,

32-разрядный Четырехъядерный процессор MT8695

1,7 ГГц,

32-разрядный Четырехъядерный процессор MT8696

1,8 ГГц,

32-разрядный Amlogic POP1-G

4 ядра ARM Cortex-A73 с тактовой частотой 2,2 ГГц

4 ядра ARM Cortex-A53 с тактовой частотой 2 ГГц, 32-разрядный Графический процессор IMG GE8300

IMG GE8300

IMG GE8300 (650 МГц) IMG GE9215 (750 МГц) Mali -G52 MP8 (800 МГц) Оперативная память 1 ГБ DDR4 1 ГБ DDR4 1,5 ГБ DDR4 2 ГБ DDR4 2 ГБ LPDDR4x-4244 Внутренняя память 8 ГБ 8 ГБ 8 ГБ 8 ГБ 16 ГБ Wi-Fi Wi-Fi 5

Wi-Fi 5

Wi-Fi 5

Wi-Fi 6

2 x 2 MIMO Wi-Fi 6E

2 x 2 MIMO Bluetooth BT 5.0 BT 5.0 BT 5.0 BT 5.0 BT 5.2 Ethernet 10/100 (с ключом) 10/100 (с ключом) 10/100 (с ключом) 10/100 (с ключом) 10/100 (со встроенным ключом) Порт USB







✓ Вход HDMI







✓ Громкая связь Алекса







✓ Динамик









✓ Удаленный доступ Alexa voice remote Lite

Alexa voice remote

Alexa voice remote

Alexa voice remote

Alexa voice remote

Операционные системы Fire OS 7

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