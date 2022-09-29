Обнаруженный в базе данных Einstein @Home процессор AMD Ryzen Threadripper 7000 Storm Peak представляет собой 5-нм чип на архитектуре Zen 4.

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Хотя новые процессоры Threadripper на архитектуре Zen 4, похоже еще не готовы к выходу на рынок, новый инженерный образец такого процессора AMD Ryzen сегодня появился в сети. Процессор был обнаружен в базе данных Einstein@Home и имеет 64 ядра и 128 потоков.

В базе данных не указана частота процессора, но стало известно, что кэш-память имеет 1 МБ, а система в которой он был установлен, имеет 32 ГБ оперативной памяти, а код OPN этого инженерного образца 100-000000454-20_Y, что соответствует «Family 25 Model 24 Stepping 1». Рассматриваемый инженерный образец является первым процессором AMD Ryzen Threadripper 7000 с 5-нм архитектурой ядра Zen 4, который впервые был замечен в интернете.

Новый процессор имеет всего 64 ядра, это меньше, чем в серверном процессоре EPYC Genoa у которого их 96, поэтому вполне возможно, что некоторые из будущих чипов Ryzen Threadripper 7000 будут выпущены на сокете SP5/TR5. Это будет не первый раз, когда AMD выпускает новые чипы, совместимые со старыми материнскими платами/чипсетами и это повысит ценность рассматриваемых чипов Zen 4.

AMD планирует маркировать процессоры нового поколения Storm Peak маркировкой PRO, поэтому доступность для обычных пользователей может быть ограничена, по крайней мере, некоторое время после запуска.

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