13-дюймовый гибкий экран оснащён раздвижным механизмом, благодаря которому его диагональ при необходимости увеличивается до 17 дюймов.

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Телефоны со складными дисплеями существуют уже несколько лет, а ноутбуки и планшеты со складными экранами начинают только появляться.. И вот сегодня Samsung решила похвастаться своим "растягивающимся" дисплеем.

Во время конференции Intel Innovate 2022 генеральный директор Samsung Display Дж.С. Чой продемонстрировал прототип первого 17-дюймового выдвижного дисплея компании.

Чой сказал, что эта технология позволит маленькому планшету превратиться в большой монитор для просмотра фильмов и для других задач. Нужно просто потянуть за один край дисплея и увеличить его почти в 2 раза.

Он подчеркнул, что пока нет информации о том, когда мы на самом деле начнем использовать этот дисплей в реальных продуктах. Во время демонстрации на сцене Intel Innovate было показано только одно статическое изображение, поэтому неясно, насколько хорошо экран работает в реальных приложениях.

Но это очередное свидетельство того, что технология гибких дисплеев может использоваться не только для смартфонов. Это также указывает на то, что Samsung хочет первыми "выйти на рынок" со своими выдвижными дисплеями .

Конкурент LG использовал аналогичную технологию для создания смартфонов с расширяемыми дисплеями. Но анонсированный смартфон LG Rollable был отменен, когда компания решила закрыть свое подразделение смартфонов в прошлом году и телефон так и не был выпущен для широкой публики.

Китайский производитель телефонов Oppo также продемонстрировал прототип раскладного телефона в прошлом году, но этот телефон до сих пор так и не появился в магазинах.

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Компания Samsung уже давно говорит о дисплеях Slideable. Возможно эта демонстрация является показателем того, что выдвижные дисплеи Samsung почти готовы к выпуску. Или может быть это просто демонстрация футуристической технологии, которая возможно никогда не увидит свет.