Он будет работать на чипсете MediaTek Kompanio 900T, 4 ГБ оперативной памяти и Android 13 из коробки.

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Информация о том, что Samsung работает над более дешевой версией своей популярной серии Galaxy Tab S8, появилась еще в 2021 году. О планшете было известно немногое, кроме названия Galaxy Tab S8 FE и того, что он будет оснащен TFT-панелью. Пока неизвестно, когда планшет начнут продавать в магазинах. Но есть информация, что Samsung вероятно выпустит бюджетную версию в ближайшие недели. И вот сегодня инсайдер на Galaxyclub.nl разместил информацию о новом планшете, который впервые появился на Geekbench.

Samsung Galaxy Tab S8 FE набрал 773 и 2318 баллов в однопоточном и многопоточном тестах Geekbench соответственно. Он имеет 4 ГБ оперативной памяти, работает под управлением Android 13 и имеет кодовое название SM-8506B. Беглый взгляд на его характеристики подтверждает, что Samsung установил на планшет чипсет MediaTek Kompanio 900T с двумя ядрами Cortex-A78 и шестью ядрами Cortex A55. Это подтверждает, что Samsung планирует выпустить только вариант Galaxy Tab S8 FE с поддержкой 5G, в отличие от своего предшественника, Galaxy Tab S7 FE , который выпускался как с 4G (Snapdragon 778G), так и с 5G (Snapdragon 750G).

На этот раз Galaxy Tab S8 FE столкнется с жесткой конкуренцией в сегменте $500. Главным конкурентом будет недавно выпущенный Lenovo Tab P11 Pro 2-го поколения. Он имеет не только OLED-экран с частотой обновления 120 Гц, но и более мощный процессор MediaTek Kompanio 1300T.

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Galaxy Tab S8 FE на Geekbench