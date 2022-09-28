Игровой монитор Alienware AW3423DWF поддерживает AMD FreeSync Premium Pro и работает на частоте до 165 Гц.

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Компания Dell представила игровой монитор Alienware AW3423DWF, более дешевую альтернативу Alienware AW3423DW, которую компания уже продает. Согласно пресс-релизу компании, у монитора снижена частота обновления, а также переработано шасси и отсутствует поддержка NVIDIA G-SYNC Ultimate. Вместо этого Alienware AW3423DWF поддерживает AMD FreeSync Premium Pro и работает на частоте до 165 Гц, а не 175 Гц, как Alienware AW3423DW.

Кроме того, новый игровой монитор тоньше, чем его более дорогой брат, что теоретически облегчает его настенное крепление, если вы не являетесь "фанатом" огромной подставки Alienware. Кроме того, Dell оснастила Alienware AW3423DWF небольшим джойстиком для управления экранным меню, которое также подверглось "капитальному ремонту". Стоит отметить, что Dell добавила в новый монитор только порты DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0. Следовательно, частота обновления внешних устройств при подключении через HDMI ограничена частотой обновления 100 Гц; два разъема DisplayPort монитора обеспечивают его полную частоту обновления 165 Гц.

Как следует из названия, Alienware AW3423DWF имеет 34-дюймовый экран. Dell сообщила, что игровой монитор имеет разрешение 3440 x 1440 пикселей, соотношение сторон 21:9 и кривизну экрана 1800R. Предположительно, устройство покрывает 99,3% цветового пространства DCI-P3 и обеспечивает пиковую яркость до 1000 нит. Alienware AW3423DWF поступит в продажу этой осенью по цене 1099 долларов. Американская компания Dell еще не прокомментировала цены или доступность на других рынках.

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