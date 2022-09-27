Intel i9-13900K за 659,99 долларов может стать первым флагманским процессором с более низкой рекомендованной розничной ценой по сравнению с прямым конкурентом AMD.

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Ожидается, что Intel представит процессоры 13-го поколения для настольных ПК под кодовым названием Raptor Lake на своей выставке Innovation уже сегодня и судя по ценам, которые только что появились на Newegg (крупным ритейлерам разрешено принимать предварительные заказы сразу после официального анонса), флагманский процессор будет стоить дешевле, чем недавно выпущенный AMD Ryzen 9 7950X .

Несколько недель назад инсайдер Moore's Law Is Dead сообщил, что Intel хотел повысить первоначальную цену Raptor Lake на 30% по сравнению с Alder Lake, но AMD сорвала эти планы и инсайдеры отрасли слышали о снижении цен. Если цены Newegg окажутся настоящими, Intel может впервые выпустить флагман нового поколения по более низкой цене по сравнению с конкурентами.

Говоря о ценах, флагманский процессор i9-13900K с 24 ядрами указан по цене 659,99 долларов, что примерно на 70 долларов больше по сравнению с i9-12900K или примерно на 13% выше. Вполне разумная наценка, плюс она на 40 долларов меньше, чем у AMD Ryzen 9 7950X. С другой стороны, i7-13700K примерно на 10% дороже, чем модель Alder Lake, но он также на 50 долларов дороже, чем Ryzen 7 7700X, а i5-13600K примерно на 13% дороже, чем Alder Lake, а также на 30 долларов дороже, чем Ryzen 5 7600X. Newegg также разместила на сайте модели KF без iGPU, которые на 20-30 долларов дешевле, чем модели K.

Судя по последним просочившимся тестам, i9-13900K вероятно получит преимущество над Ryzen 9 7950X. Разница в цене в 40 долларов безусловно идет на руку для компании Intel, что может вынудить AMD в ближайшее время скорректировать цену.

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