Гаджет имеет 1,83-дюймовый сенсорный экран и подключается к смартфону через Bluetooth 5.1.

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E500 — это новые смарт-часы, которые доступны по всему миру на интернет-площадке AliExpress. Производитель рассказал про функции измерения состояния здоровья. Носимое устройство имеет датчики уровня глюкозы в крови, артериального давления, температуры тела, SpO2 и ЭКГ. Гаджет отмечен как имеющий «запатентованный новый алгоритм» для измерения уровня сахара в крови и использующий технологию Smart Pulse Wave для сбора данных об артериальном давлении. Однако неясно, являются ли какие-либо из этих инструментов для здоровья такими же точными, как в умных часах Fitbit Sense.

Гаджет также можно использовать для отслеживания качества сна и регистрации своих упражнений. Для этого в смарт-часах доступны различные спортивные режимы. Другие классические функции умных часов включают прогноз погоды, оповещения для людей с малоподвижным образом жизни и шагомер. Вы можете подключить свой смартфон к носимому устройству через Bluetooth 5.1, что позволит использовать такие функции, как удаленное управление камерой и музыкой, отклонение вызовов и уведомления приложений. В устройстве установлена батарея емкостью 280 мАч, хотя компания не указывает, как долго она будет работать без подзарядки.

E500 оснащен 1,83-дюймовым сенсорным экраном с разрешением 240 x 284 пикселей. Часы имеют корпус из цинкового сплава и силиконовый ремешок с классом водонепроницаемости IP68. В настоящее время можно купить смарт-часы E500 по сниженной цене 42,55 доллара. После существующей акции, в будущем гаджет будет продаваться по цене 62,57 доллара.

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