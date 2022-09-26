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Смартфоны Google Pixel следующего поколения будут представлены 6 октября. До сегодняшнего дня информации о предстоящих телефонах почти не было. Некоторые общие детали, такие как доступные цвета и предполагаемые цены, появлялись уже несколько раз, но теперь нам доступны почти полные технические характеристики ванильного Pixel 7, которые опубликовал известный инсайдер.
Индийский информатор Йогеш Брар недавно "раздобыл" технические характеристики Google Pixel 7 и поделился ими на своей страничке в Twitter. Вот основные спецификации грядущего телефона:
- Процессоры: Google Tensor G2 и чип Titan.
- Оперативная память/внутренняя память: 8 ГБ / 256 ГБ.
- Дисплей: FHD+ 6,3-дюймовый OLED с частотой обновления 90 Гц.
- Камеры: фронтальная 50 + 12 МП (основная + сверхширокая); 11-мегапиксельная селфи-камера.
- Операционная система: Android 13.
- Батарея: 4700 мАч с быстрой зарядкой 30 Вт (проводная), поддержка беспроводной зарядки.
- Другие функции: стереодинамики, Bluetooth LE
Поскольку все вышеперечисленные характеристики относятся только к ванильному смартфону Pixel 7, некоторые функции о которых просили фанаты, такие как дисплей с частотой обновления 120 Гц, могут появиться в моделях Pro или Ultra Pixel 7. Помимо этого стало известно, что Google не добавит поддержку карт памяти в каком-либо из будущих телефонов.
Инсайдер утверждает, что цена Google Pixel 7 будет на том же уровне, что и у его предшественника.