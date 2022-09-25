Первый выпуск 0.1 вышел 23 сентября 2002 года под названием Phoenix. Версия 1.0 появилась более чем через два года, 9 ноября 2004 года, что часто считается днем ​​рождения браузера.

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В конце 1990-х проект Mozilla внедрил экспериментальную разработку, цель которой было создать автономный браузер, который заменит Mozilla Suite. 23 сентября 2002 года появилась первая версия этого браузера с исходным кодом под названием Phoenix. Хотя его можно считать прямым предком сегодняшнего Firefox, браузеру пришлось несколько раз менять название.

В 2003 году Phoenix превратилась в Firebird из-за претензии на товарный знак от Phoenix Technologies (это американская компания, которая разрабатывает программное обеспечение для персональных компьютеров). Однако 4 февраля 2004 года Mozilla Firebird переименовали в Mozilla Firefox. В начале ноября 2004 года появился Firefox 1.0 и многие считают это датой рождения браузера. Хотя Mozilla предпочитает сокращать название браузера как Fx или fxс, его часто называют FF.

Независимо от того, исполнилось ли Mozilla Firefox 20 лет или всего 18, он остается одним из самых популярных браузеров, доступных на всех основных платформах. К сожалению, с 2008 года его рыночная доля упала с 20 процентов до примерно 4 процентов. Однако тот факт, что 4 процента сегодняшних интернет-пользователей равняются примерно 10 процентам в 2008 году (возможно, даже больше).

С января 2023 года Google больше не будет поддерживать расширения, использующие Manifest v2 и за ними последует большинство браузеров на базе Chromium. К счастью, Mozilla объявила, что будет поддерживать расширения Firefox как для Manifest v2, так и для v3. Другими словами, такие расширения, как uBlock Origin и AdGuard, могут быть ограничены или вообще не смогут работать в других браузерах на базе Chromium (включая Microsoft Edge) с начала 2023 года, а пользователи Mozilla Firefox не столкнутся с такими проблемами. В долгосрочной перспективе это может привести к увеличению пользовательской базы браузера, который только что отпраздновал свое 20-летие.

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