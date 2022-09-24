В документах FCC указано, что планшет будет поддерживать подключение Wi-Fi 5, Bluetooth LE и 4G LTE.





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Lenovo Tab M8 — это недорогой Android-планшет с 8-дюймовым IPS LCD-дисплеем, поддержкой Wi-Fi 5 и Bluetooth, и рекомендуемой ценой от 90 до 130 долларов. По сути, это ответ Lenovo на планшет конкурента Amazon Fire HD 8, за исключением того, что планшет Lenovo поставляется со стандартным программным обеспечением Android и поддержкой магазина Google Play, а некоторые модели планшетов Lenovo также поддерживают 4G LTE.

На сегодняшний день в компании Lenovo самым продаваемым планшетом является модель - Tab M8 Gen 3.

Lenovo Tab M8 (Gen 3)

На этой неделе на веб-сайте FCC появился необъявленный «портативный планшетный компьютер» от Lenovo с номером модели TB300XU. Согласно страницы технической поддержки Google, этим планшет является Lenovo Tab M8 (4-го поколения).

В документах FCC указано, что планшет будет поддерживать подключение Wi-Fi 5, Bluetooth LE и 4G LTE.

FCC.gov

К сожалению пока не доступны другие характеристики планшета, но вот некоторые характеристики предыдущего Lenovo Tab M8 (Gen3):

8-дюймовый IPS -дисплей с разрешением 1280 x 800 пикселей и яркостью 350 нит

Процессор MediaTek Helio P22T (4 ядра Cortex-A53 с частотой 2,3 ГГц, 4 ядра Cortex-A53 с частотой 1,8 ГГц)

2 ГБ оперативной памяти LPDDR4X

32 ГБ встроенной памяти eMCP

Программное обеспечение Android 11

Wi-Fi 5

Bluetooth 5.0

Задняя камера 5 МП (автофокус)

Фронтальная камера 2 МП (фиксированный фокус)

Порт USB 2.0 Type-C

Разъем для гарнитуры 3,5 мм

Габариты - 199 х 122 х 8 мм

Вес - 305 грамм

Когда Lenovo выпустила планшет Tab M8 (3-го поколения), у него был тот же дисплей, что и у модели 2-го поколения, а также тот же объем памяти, хотя он перешел с LPDDR3 на LPDDR4X и с Android 9 на Android 11. Самое большое отличие заключается в том, что планшет второго поколения имел четырехъядерный процессор MediaTek Helio A22 ARM Cortex-A53 с тактовой частотой 2 ГГц.

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Так что ожидается, что модель 4-го поколения получит скромное улучшение характеристик и не стоит ожидать, что компания Lenovo представит какие-либо серьезные изменения в новой модели.