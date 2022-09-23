Щедрые скидки предоставляются перед выпуском видеокарт следующего поколения RX 7000 и скорее всего из-за упавшего спроса среди майнеров.

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В связи с тем, что следующее поколение графических процессоров Radeon RX 7000 серии RDNA 3 уже не за горами, AMD теперь стремится очистить запасы RDNA 2 и предлагает заманчивые скидки на все модели Radeon RX 6000. AMD также сравнила новое соотношение производительность/цена с предложениями от конкурента Nvidia. И заявляет про превосходную энергоэффективность графических процессоров RDNA 2.

Похоже, что запасы RX 6800 / XT не очень велики, поскольку AMD предлагает снижение цен всего на 30 и 50 долларов соответственно. Самая низкая скидка в размере 10 долларов предлагается для RX 6400, в то время как большинство моделей среднего класса получают скидку примерно равную 100 долларам.Что касается флагманских моделей, "команда красных" неожиданно предложила щедрую скидку на 300 долларов для RX 6900 XT, а рекомендованная цена для RX 6950 XT была снижена на 150 долларов. Что касается производительности на ватт, то RX 6900 XT теперь выглядит очень привлекательной альтернативой RTX 3080 Ti от Nvidia, которая в настоящее время стоит 899 долларов.

По мере того, как мы приближаемся к выпуску Radeon RX 7000, розничные продавцы, скорее всего, предложат свои собственные специальные скидки, а цены на RDNA 2 будут снижаться с появлением RDNA 3. RX 6900 XT может показаться отличным предложением сейчас, но имейте в виду, что графические процессоры среднего класса AMD следующего поколения будут соответствовать, если не превосходить флагманскую видеокарту по более низким ценам. Однако видеокарты RDNA 3 среднего класса могут не выйти вместе с флагманами в ноябре этого года.

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