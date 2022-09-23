В комплект Watch-Keyboard-C3 входит мини-клавиатура, одноядерный микроконтроллер RISC-V ESP32-C3 с частотой 160 МГц и поддержка WiFi 4 и Bluetooth 5.0.

Китайский производитель электроники LilyGo продает миниатюрный комплект клавиатуры, который эффективно превращает дешевые смарт-часы компании в устройство, больше похожее на крошечную копию настольного компьютера.

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LilyGo T-Watch-Keyboard-C3 можно приобрести на AliExpress по цене от 19 долларов за клавиатуру и динамик, которые подключаются к существующим часам или можно купить за 55 долларов полный комплект, который также включает в себя футляр, он выглядит как крошечный монитор персонального компьютера.

Как и следовало ожидать от гаджета в этом ценовом диапазоне, он не будет очень полезен как настольный компьютер. Но это довольно интересный способ переделать недорогие умные часы в гаджет для общения в чате или запустить детскую игру, чтобы скоротать своё свободное время.

Сами T-Watch оснащены 1,54-дюймовым ЖК-дисплеем, двухъядерным микроконтроллером ESP32-D0WDQ6 с частотой 240 МГц, а также всего 8 МБ PSRAM памяти и 16 МБ флэш-памяти. Но он поддерживает WiFi 4 и Bluetooth 4, имеет порт USB Type-C для питания и передачи данных, а также 3-осевой акселерометр (который предназначен для подсчета шагов, но может также работать для распознавания других движений или жестов).

В комплект Watch-Keyboard-C3 входит мини-клавиатура, одноядерный микроконтроллер RISC-V ESP32-C3 с частотой 160 МГц и поддержка WiFi 4 и Bluetooth 5.0. Также доступен дополнительный аудиомодуль с микрофоном и динамиком, но похоже, что он не входит в комплект, если вы покупаете комплект T-Watch-Keyboard-C3 за 55 долларов и вам нужно будет купить вторую клавиатуру + аудиокомплект.

Похоже, что умные часы программируются с помощью Arduino и даже доступен исходной код. CNX Software отмечает, что LilyGo не разместила документацию для своего нового комплекта клавиатуры/часов. Так что будьте готовы разобраться во всем самостоятельно.

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