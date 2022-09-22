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MSI представила новый SSD - SPATIUM M570 со скоростью последовательного чтения до 12 ГБ/с
Новая модель одна из первых получила новейшие спецификации NVMe 2.0 и поставляется емкостью в 1/2/4 ТБ.
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С запуском новой платформы AMD Ryzen 7000 AM5, поддерживающей PCIe 5.0, мы видим, что все больше и больше производителей твердотельных накопителей внедряют новые решения для хранения данных, поддерживающие новейшие стандарты. MSI, одна из первых представила твердотельный накопитель PCIe 5.0 NVMe 2.0 с контроллером Phison E26. В новом твердотельном накопителе SPATIUM M570 HS используются высококачественные микросхемы флэш-памяти 3D NAND и поставляется емкостью 1 ТБ, 2 ТБ и 4 ТБ. MSI рекомендует эти новые невероятно быстрые модели твердотельных накопителей профессионалам, редакторам, которые работают с видеофайлами 4K+ и геймерам, которым важно минимально возможное время загрузки видеоигры.

Из-за более высоких рабочих температур контроллера PCIe 5.0 твердотельный накопитель MSI SPATIUM M570 поставляется с алюминиевым радиатором бронзового цвета, который значительно увеличивает высоту профиля, поэтому решение можно использовать только с настольными ПК. Компания собирается предоставить эти твердотельные накопители для ноутбуков без громоздких распределителей тепла, но на данный момент реализовать решение этой проблемы не так просто.

MSI протестировала SPATIUM M570 на материнской плате MEG Z690 GODLIKE и зафиксировала скорость последовательного чтения 12,3 ГБ/с и скорость последовательной записи 10,1 ГБ/с. Кроме того, матрица RAID 0, объединяющая два твердотельных накопителя, может работать на 170 % быстрее, чем вышеупомянутые скорости.

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На данный момент твердотельные накопители ещё не появились в магазинах и рекомендованная цена пока не известна.

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#ssd #msi #твердотельный накопитель #pcie 5.0 nvme #spatium m570
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Overseer man
19:10
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Покупаем видеокарту NVIDIA правильно – как не переплатить 15 000р, и почему не нужно брать бренды
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