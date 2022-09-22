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NVIDIA RTX 4090 показала в 4 раза больше FPS с DLSS 3 по сравнению с родным 4K в Cyberpunk 2077
Новый графический процессор значительно превосходит RTX 3090 Ti, особенно с включенным DLSS 3.
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Nvidia официально представила GeForce RTX 4090 20 сентября и это теперь самая мощная видеокарта, по крайней мере на бумаге. Графический процессор содержит 16 384 ядра CUDA, базовую и повышенную тактовую частоту 2,23 ГГц и 2,52 ГГц соответственно, а также 24 ГБ видеопамяти GDDR6X. Nvidia утверждает, что видеокарта в 2-4 раза быстрее, чем RTX 3090 Ti. Хотя у нас пока отсутствуют "настоящие" показатели производительности RTX 4090 до тех пор, пока не будут опубликованы независимые сторонние обзоры, мы можем получить представление о чистой вычислительной мощности и производительности DLSS 3 графического процессора благодаря новому видео от Digital Foundry.

Видеоролик Digital Foundry, который является всего лишь тизером, показывает работу RTX 4090, которая отображает игру "Spider-Man" в формате 8K/60 кадров в секунду с настройками изображения «Очень высокие», трассировкой «Очень высокие лучи» и балансным DLSS. Мы также можем увидеть кадры игры Cyberpunk 2077 с разрешением 4K / 120 кадров в секунду. Игру, которую как известно, сложно запустить с включенной трассировкой лучей, работающей с опцией Psycho RT с высокими настройками. Имейте в виду, что опция Psycho RT в Cyberpunk 2077 — это не то же самое, что RT Overdrive, которую Nvidia показала на мероприятии GDC. Таким образом, результаты будут различаться между двумя вариантами.

В видео также показано сравнение производительности RTX 4090 в Cyberpunk 2077 со стандартным разрешением 4K, потом с режимом производительности DLSS 2 и в режиме 4K с DLSS 3 Frame Generation. Хотя у нас нет конкретных данных о частоте кадров, результаты весьма впечатляющие: игра выдает в 4 раза больше кадров в секунду с DLSS 3 Frame Generation, чем в стандартном 4K.

Наконец, мы также впервые увидим битву производительности RTX 4090 и RTX 3090 Ti. Опять же, RTX 4090 с генерацией кадров DLSS 3 с разрешением 4K до 2,4 раз быстрее, чем RTX 3090 Ti с режимом производительности DLSS 2 при 4K.

В целом, предварительные показатели производительности RTX 4090 выглядят впечатляюще на ограниченных кадрах, которые у нас есть от Digital Foundry. В сочетании с новым DLSS 3 флагманский графический процессор Lovelace способен обеспечить высокую частоту обновления 4K в самых требовательных играх на рынке.

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