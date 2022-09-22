Предположительно PS VR2 будет отображать 2000 x 2040 пикселей на каждый глаз с помощью своих OLED-дисплеев.

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Sony сейчас активно рекламирует свою консоль PlayStation VR 2 или PS VR2, как ее ещё называют маркетологи компании. Как сообщалось в прошлом месяце, Sony Japan подтвердила, что гарнитура не будет готова к выпуску в 2022 году. Вместо этого дочерняя компания перенесла презентацию на начало 2023 года, вероятно в первом или начале второго квартала. Но в это время конкуренты не дремлют и ожидается, что Meta выпустит Quest Pro, еще одну высококачественную гарнитуру, которая появится уже в следующем месяце.

Именно поэтому Sony поделилась короткой рекламой PlayStation VR 2 со своими фанатами по всему миру. В двухминутном видеоролике, премьера которого состоялась на YouTube, рассказывается о некоторых отличительных особенностях гарнитуры. В частности, Sony позиционирует устройство, которое оснащено "высококлассным дисплеем 4K HDR" и мелким шрифтом предупреждает, что для каждого глаза будет отображаться разрешение 2000 x 2040 пикселей. Короче говоря, поддержка HDR стала возможной благодаря OLED-дисплеям, которых нет в Quest 2.





Для справки, Quest 2 выдает 1832 x 1920 пикселей на каждый глаз, в то время как оригинальная гарнитура PlayStation VR обеспечивает разрешение только 960 x 1080 для каждого глаза. Кроме того, PlayStation VR 2 будет включать в себя расширенные тактильные ощущения, отслеживание взгляда и рендеринг ямок, но только в играх, поддерживающих эту функцию. Кроме того, гарнитура будет обеспечивать поле зрения 110 градусов (FoV), тактильную обратную связь гарнитуры, адаптивные триггеры и технологию Tempest 3D Audiotech при подключении к стереонаушникам. Хотя на данном этапе Sony не поделилась другими подробностями, CNET опубликовал свой видеоролик с PlayStation VR 2, который размещен ниже.

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