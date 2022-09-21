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Два устройства Samsung с гибкими дисплеями зарегистрированы как Slidable Flex Solo и Flex Duet
Южнокорейский технологический гигант, по-видимому, расширяет свою технологию гибких дисплеев.
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Сообщается, что Samsung подала заявку на регистрацию двух новых товарных знаков в Корейскую информационную службу по правам интеллектуальной собственности (KIPRIS) для устройств с технологией гибкого дисплея. Утверждается, что рассматриваемые устройства носят названия Slidable Flex Solo и Slidable Flex Duet. Южнокорейский технологический гигант, по-видимому, расширяет свою технологию гибких дисплеев. Ранее в этом году Samsung продемонстрировала концептуальную панель Flex Slidable на выставке CES 2022. На ней были представлены выдвижные дисплеи, которые можно использовать для расширения области просмотра экрана.

Согласно отчету Sammobile, Samsung зарегистрировала торговые марки Slidable Flex Solo и Slidable Flex Duet в KIPRIS. К сожалению, больше об этих устройствах пока ничего не известно. Тем не менее, южнокорейский технологический гигант продемонстрировал дисплей Flex Slidable на выставке CES 2022 в начале этого года. Эта технология может стать основой для этих устройств.


Пока что Samsung выпустила на рынок только смартфоны со складными дисплеями. В недавнем отчете сообщается, что недавно выпущенные Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4 получили рекордные предварительные заказы .

Южнокорейский технологический гигант также разрабатывает несколько других дисплеев на основе технологии гибких дисплеев. Некоторые из этих концепций — Flex Bar, Flex Note, Flex Square, Slidable Flex и Rollable Flex — перечислены на сайте Samsung Display.

Samsung также работает над смартфоном со складным дисплеем, который можно надеть на руку, как обычный браслет. Патент на дизайн этого телефона предполагает, что его можно сложить так, чтобы образовалась петля. Смартфон также можно будет согнуть под прямым углом.

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Кроме того, в последнем отчете говорилось, что Samsung работает над многоцелевым расширяемым дисплеем. Компания отправила патент на эту технологию во Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС). Запатентованная технология предполагает, что новый экран может расширяться по всем направлениям.

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#samsung #ces 2022 #гибкий дисплей #slidable flex duet #slidable flex solo
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