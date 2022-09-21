Стоимость консоли будет начинаться от 919 долларов за модель с 16 Гб ОЗУ.

Компания One Netbook зарекомендовала себя как производитель игровых консолей под брендом ONEXPLAYER и вскоре выпустит свою самую мощную модель на сегодняшний день.

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Портативная консоль ONEXPLAYER Mini Pro будет оснащена процессором AMD Ryzen 7 6800U, которую можно будет заказать 21 сентября. Стоимость консоли будет начинаться от 919 долларов за модель с 16 Гигабайтами оперативной памяти и 512 Гигабайтами встроенной памяти, а более дорогая модель будет поставляться с 32 Гигабайтами ОЗУ и 2 Терабайтами встроенной памяти.

Данные цены включают скидку при предварительном заказе. Ожидается, что розничные цены будут варьироваться от 1199 до 1549 долларов в зависимости от конфигурации.

Это немного разочаровывает, когда вы можете купить Steam Deck всего за 399 долларов, но это соответствует ценовой политике One Netbook на портативные игровые консоли. Высокую цену можно обосновать тем, что OneXPLAYER Mini Pro имеет более быстрый процессор, более производительную графику и дисплей с более высоким разрешением, чем Steam Deck. Он также меньше, чем портативный компьютер Valve.

Консоль также имеет световые эффекты RGB, которые освещают боковые стороны устройства.

Вот обзор основных характеристик последнего портативного устройства One Netbook:

ONEXPLAYER Mini Pro с процессором Ryzen 7 6800U Дисплей 7 дюймов

1920 x 1200 пикселей

323ppi

IPS LCD

цветовая гамма sRGB

350 нит Процессор AMD Ryzen 7 6800U

8 ядер / 16 потоков

До 4,7 ГГц

TDP 15–28 Вт Графика AMD Radeon 680M

12 RDNA 2 ядра

До 2,2 ГГц Оперативная память 16 ГБ или 32 ГБ

LPDDR5-6400 Хранилище

Твердотельный накопитель PCIe 3.0 NVMe SSD

M.2 2280 емкостью 512 ГБ / 1 ТБ / 2 ТБ Батарея 48 Втч Порты 2 порта USB 4 Type-C

1 порт USB 3.0 Type-A

1 устройство чтения карт памяти microSD

1 аудиоразъем 3,5 мм

Дополнительная док -станция Звук Стерео, фронтальная Беспроводная связь Wi-Fi 6

БТ 5.0 Габаритные размеры 260 х 106 х 23 мм Масса 599 грамм

Другие функции включают в себя 6-осевой гироскоп и игровые контроллеры, включающие аналоговые джойстики, плечевые кнопки, D-Pad и дополнительные кнопки действий.

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One Netbook сообщает, что поставки ONEXPLAYER Mini начнутся 15 октября 2022 года и клиенты могут сэкономить до 23%, оформив предварительный заказ, но вам необходимо внести депозит в размере 50 долларов и оплатить остаток до 8 октября, чтобы получить скидку.

Конфигурация Цена предзаказа Розничная цена Скидка за предзаказ 16 Гигабайт / 512 Гигабайт 919 долларов 1199 долларов 23% 16 Гигабайт / 1 Терабайт 1019 долларов 1299 долларов 22% 16 Гигабайт / 2 Терабайта 1170 долларов 1450 долларов 19% 32 Гигабайт / 2 Терабайта 1269 долларов 1549 долларов 18%