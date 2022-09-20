Подтверждено, что Google Pixel 7 Pro оснащен процессором Tensor G2 второго поколения от Google.

реклама

Google Pixel 7 Pro был замечен на сайте бенчмаркинга Geekbench и по результатам теста предполагается, что по крайней мере один вариант смартфона будет оснащен 12 ГБ оперативной памяти. Телефон будет оснащен восьмиядерным процессором, который может быть Google Tensor второго поколения. Pixel 7 Pro будет выпущен 6 октября вместе со стандартными Pixel 7 и Google Pixel Watch. Ожидается, что телефон будет доступен для предварительного заказа в день запуска и как сообщается, поступит в продажу с 18 октября.

Согласно тесту на Geekbench от 7 сентября, который заметил информатор Абхишек Ядав, Google Pixel 7 Pro набрал 3149 баллов в многоядерном тесте и 1068 баллов в одноядерном тесте. Он оснащен восьмиядерным процессором, по предыдущим утечкам это Google Tensor G2. Телефон будет поставляться с 12 ГБ оперативной памяти и работать на Android 13 из коробки.

В предыдущем отчете говорилось, что чип Tensor G2 может использовать ту же комбинацию двух ядер Cortex-X1, двух ядер Cortex-A76 и четырех ядер Cortex-A55, как и его предшественник. Тем не менее, инсайдер сообщает, что он обеспечивает повышенную скорость работы центрального процессора и графического процессора, что в конечном итоге повышает производительность примерно на 10 процентов.

Известный информатор Роланд Квандт (@rquandt) недавно заявил, что оба смартфона серии Pixel 7 будут доступны только в вариантах с 128 ГБ и 256 ГБ памяти в Европе.

рекомендации 3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде 3050 ASUS уже 30 тр 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Кроме того, Google также сообщил, что Pixel 7 будет продаваться в цветах Lemongrass, Obsidian и Snow. Pixel 7 Pro будет предлагаться в цветах Hazel, Obsidian и Snow. Pixel 7 Pro может иметь блестящий полированный вид, тогда как обычный Pixel 7 может иметь матовое покрытие.