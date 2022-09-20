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Инсайдер разместил фото NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition перед презентацией
RTX 4090 Founders Edition имеет знакомый дизайн, хотя и с некоторыми изменениями по сравнению с серией RTX 30.
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Всего через несколько часов NVIDIA представит серию RTX 40, которую в настоящее время компания называет #ProjectBeyond. Тем не менее, VideoCardz утверждает, что получила первое изображение RTX 4090 Founders Edition от своих источников. На предоставленном изображении Дженсен Хуанг с гордостью держит в руках RTX 4090 Founders Edition. Инсайдер сообщил, что это маркетинговый макет, а не кадр из сегодняшней презентации.

Несмотря на это, RTX 4090 Founders Edition имеет знакомый дизайн, хотя и с некоторыми изменениями по сравнению с серией RTX 30. С одной стороны, модель Founders Edition представляет собой карту с тремя слотами, что обозначено тремя выступами на кронштейне. Также возвращается конструкция с двумя вентиляторами, по вентилятору с каждой стороны. Видеокарта имеет больший осевой вентилятор, чем ее предшественница, что соответствует более ранней утечке, связанной с RTX 4080 Founders Edition. Насколько мы можем судить, у нового вентилятора меньше лопастей.

Кроме того, NVIDIA пересмотрела свой бренд RTX, изменив свой шрифт на NVIDIA Sans NALA, который уже отображается на веб-сайте компании. К сожалению, цена и дата релиза на данном этапе остаются неизвестными. Предположительно, NVIDIA сообщит нам все цены и дату релиза во время сегодняшнего анонса, где она также должна представить версии RTX 4080 на 12 ГБ и 16 ГБ. Судя по текущим слухам, RTX 4090 будет работать на AD102 с 16 384 ядрами CUDA, 24 ГБ видеопамяти GDDR6X и TDP 450 Вт. Для сравнения, ожидается, что RTX 4080 12 ГБ будет работать на AD104, а AD103 зарезервирован для RTX 4080 16 ГБ.

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#nvidia #видеокарта #nvidia geforce rtx 4090 #nvidia geforce rtx 4090 founders edition
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