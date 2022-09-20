Все три модели имеют максимальный TDP 15 Вт и оснащены iGPU Radeon 610M.

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Компания AMD представила серию прoцeccoрoв Mendocino для нoyтбyкoв на выставке Computex 2022. На этом мероприятии были анонсированы три новых процессора Mendocino - Rуzеn 5 7520U, Rуzеn 3 7320U и Аthlоn Gоld 7220U, произведенных по 6-нанометровому тexпрoцeccy ТSМС. Они используют модифицированную версию ядер Zen 2 и поддерживают память LPDDR5. Помимо этой информации, представители компании не были многословны и кратко рассказали об энергоэффективности процессоров начального уровня.

Все мобильные процессоры оснащены iGPU AMD Radeon 610M. Он поддерживает декодирование AV1 и предположительно воспроизводит киберспортивные игры, такие как DOTA 2, CS: GO и League of Legends, с разрешением 720p и частотой 60 кадров в секунду. Radeon 610M можно даже использовать для воспроизведения картинки на четырех дисплеях. Помимо этого появилась информация, что производительность AMD Ryzen 3 7320U была оценена как «очень низкая» в рейтинге Userbenchmark, пользующемся дурной славой, так что к этому нужно относиться с долей скептицизма.

AMD сравнила Ryzen 3 7320U с Intel Core i3-1115G4. Было бы логично, если бы AMD использовала аналоги Alder Lake, но похоже в настоящее время их не так много. Ryzen 3 7320U на 31%, 58% и 80% быстрее, чем процессор Tiger Lake в PCMark 10 Productivity, Cinebench R23 и 7-Zip.

Названия процессоров Mendocino с буквой «U» подтверждают, что все три процессора имеют максимальную TDP 15 Вт, что делает их идеальными для тонких и легких ноутбуков. Ryzen 7 7520U — это 4-ядерный 8-поточный процессор с базовой/повышенной тактовой частотой 4,3/2,8 ГГц. Ryzen 3 7320U имеет ту же конфигурацию, но пониженную базовую/в бусте тактовую частоту до 4,1/2,4 ГГц. Наконец, AMD Athlon Gold 7220U имеет 2 ядра, 4 потока и базовую/повышенную тактовую частоту 3,7/2,4 ГГц. Новые процессоры можно увидеть в действии с анонсированными ноутбуками Acer Aspire 3, безымянным 17-дюймовым ноутбуком HP и Lenovo Ideapad 1.

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