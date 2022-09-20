AOC представила модели AG275QX/EU и AG275QXN/EU, игровые мониторы AGON 5-го поколения с матрицами IPS и VA.

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Компания AOC представила два игровых монитора AG275QX/EU и AG275QXN/EU, входящих в линейку продуктов AGON. По словам компании, оба монитора способны точно отображать динамичные и четкие действия игрового процесса благодаря высокой частоте обновления и экрану с низкой задержкой ввода. Как следует из их названий, оба 27-дюймовых монитора относятся к пятому поколению серии AGON.

На этом сходства не заканчиваются: оба монитора предлагают частоту обновления 165 Гц в сочетании с временем отклика в 1 миллисекунду и сертификацию VESA DisplayHDR 400 с пиковой яркостью до 400 нит. Помимо этого, AOC добавила поддержку Motion Blur Reduction (MBR), которая позволяет игровым мониторам обеспечивать время отклика MPRT 1 мс. Также мониторы AG275QX/EU и AG275QXN/EU изначально работают с разрешением 2560 x 1440 пикселей с технологией AMD FreeSync Premium для обеспечения динамической частоты обновления изображения. Монитор AG275QX/EU также имеет совместимость с G-SYNС для взаимодействия с видеокартами NVIDIA и при необходимости разгоняется до 170 Герц.

Более того, в AG275QX/EU используется матрица IPS, а в AG275QXN/EU VA-матрица. Игровые мониторы поставляются с USB-хабами - USB 3.2 Gen 1, двумя портами DisplayPort 1.4 и двумя разъемами HDMI 2.0. Последнее означает, что обоим игровым мониторам не хватает расширенных функций, которые мог бы обеспечить HDMI 2.1. AOC стремилась решить эту проблему с помощью «Консольного режима», который снижает разрешение картинки 4K до 2,5K и поддерживает частоту обновления 120 Гц. Кроме того, компания AOC оснастила мониторы эргономичными металлическими подставками, которые обеспечивают регулировку высоты на 150 мм, диапазон поворота на -20/20°, диапазон наклона на -5/23° и поворотную ориентацию на 90°.

На данный момент AOC подтвердила, что AGON AG275QX/EU будет доступен за 339,99 фунтов стерлингов в Великобритании и за 399 евро в еврозоне. А вот второй игровой монитор AG275QXN/EU будет продаваться по цене 279,99 фунтов стерлингов и 329 евро соответственно. Оба игровых монитора должны появиться на нескольких рынках в конце этого месяца.

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