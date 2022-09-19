Согласно Binance и CoinMarketCap, биткоин зафиксировал потери более 6 процентов и открыл торги по еще более низкой цене в 18 807 долларов.

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На прошлой неделе глобальный рынок криптовалют демонстрировал тенденцию к снижению, поскольку настроения вокруг криптовалют оставались "медвежьими" из-за различных макроэкономических факторов. Биткоин в понедельник, 19 сентября, упал на 6,44%, согласно трекеру цен на криптовалюту. Текущая цена биткоина составляет 18 757 долларов. Подобные большие потери постигли биткоин и на международной бирже. Согласно Binance и CoinMarketCap, биткоин зафиксировал аналогичные потери и открыл торги по цене 18 807 долларов.

Эфир также последовал за биткоином и рухнул вниз. После запуска крупнейшего обновления Merge блокчейна Ethereum, эфир торгуется по цене 1299 долларов согласно рыночной стоимости криптовалюты.





От стейблкоинов до мемкоинов — падение рынка не пощадило ни одного сектора альткойнов, все из которых сегодня зафиксировали только убытки.

«Спад может быть вызван резкой инфляцией, рецессией и опасениями по поводу заседания Федерального комитета по открытым рынкам 21 сентября по поводу очередного повышения процентной ставки. Биткоин упал после публикации данных об индексе потребительских цен. Если сегодня покупатели не смогут перехватить инициативу выше текущего уровня, мы можем вскоре увидеть, как эфир упадет до еще одной морально важной отметки ниже 1300 долларов», — сказал Эдул Патель, генеральный директор и соучредитель криптоинвестиционной платформы Mudrex.

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Общая рыночная оценка криптосектора упала на 6,25 процента и в настоящее время составляет 911 миллиардов долларов.