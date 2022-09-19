Эксперимент также доказал, что теория, распространенная 70 лет назад была верна.

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Команда ученых объявила об удивительном открытии — они смогли создать материю из ничего. Эксперимент был проведен в январе 2022 года, в ходе которого в простой лаборатории были созданы сильные электрические поля с использованием уникальных свойств графема, что позволило создать пару "частица-античастица" из ничего, согласно отчету в Big Think. Однако следует отметить, что по законам физики действительно пустого пространства не существует. Даже в отсутствие частиц существуют квантовые поля.

Согласно Big Think, последний эксперимент доказал, что теория, распространенная 70 лет назад, была верна. Джулиан Швингер, один из основателей квантовой теории поля, предположил, что Вселенная может создавать материю из ничего.

Эффект Швингера — это теория, которая предсказала явление при котором материя создается сильным электрическим полем. Предсказательная модель исходит из квантовой электродинамики (КЭД), в которой пары электрон-позитрон спонтанно создаются в присутствии электрического поля.





Последний эксперимент исследователей из Манчестерского университета помог ученым понять, как Вселенная способна создавать что-то из ничего. Интерес к этому явлению возник, когда исследователи начали изучать теорию Большого взрыва, которая привела к созданию Вселенной такой, какой мы ее знаем.

Это первый случай, когда эффект Швингера наблюдался в лабораторных условиях. До сих пор все теории говорили, что это может происходить только в областях высоких энергий, таких как черные дыры и нейтронные звезды.

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На Земле очень сильные электрические поля создаются на лазерных установках, но даже с самыми сильными из них никогда не удавалось создать материю.