Одним из основных ингредиентов, обнаруженных в лунном кристалле, является гелий-3, который по мнению ученых может быть стабильным источником топлива для термоядерных реакторов.





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Китай обнаружил новый лунный минерал, сформировавшийся из ранее неизвестного материала. Минерал был обнаружен в партии лунных образцов, собранных китайской космической станцией «Чанъэ-5». Работа по сбору лунных образцов грунта началась ещё в 2020 году. С тех пор китайцы собрали примерно 2 килограмма лунных минералов и успели доставить их обратно на Землю. Новый минерал по словам китайских ученых, может стать ключом к открытию неограниченной энергии.

Полный химический состав, поверхности нашей Луны, долгое время оставался загадкой. Если не считать миссию "Аполлон" в 1970-х годах, люди несколько десятилетий не посещали поверхность Луны. Из-за этого, изучение компонентов из которых состоит Луна, было затруднено. Однако с открытием этого нового лунного минерала, у Китая и у других стран появилось больше причин, чем когда-либо, для путешествия на поверхность Луны.

Поиски создания неограниченной энергии был целью ученых на протяжении многих лет. Ядерный синтез - это лишь один из способов, который ученые изучают как способ использования бесконечной энергии с минимальными затратами. И похоже, что в лунных образцах обнаружили минерал, который поможет человечеству в поисках неограниченной энергии.

Новый минерал Changesite-(Y) был обнаружен в лунных образцах, извлеченных китайским зондом «Чанъэ-5», что сделало Китай третьей страной, обнаружившей новый минерал на Луне, сообщило в пятницу Управление по атомной энергии Китая.

— People's Daily, Китай, 9 сентября 2022 г.

Одним из основных ингредиентов, обнаруженных в лунном кристалле, является гелий-3, который по мнению ученых, может быть стабильным источником топлива для термоядерных реакторов. Однако, по данным Vice, этого ингредиента на Земле крайне мало. Но поскольку он очень распространен на Луне, разработка лунной поверхности может сделать термоядерные реакторы более реалистичными для производства энергии в ближайшем будущем.

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Конечно, все еще остается вопрос доставки редкого ингредиента с Луны на Землю, особенно в количествах, необходимых для питания термоядерных реакторов. Но если решить эту проблему, то ученые считают, мы можем совершить прорыв в ядерном синтезе. Это позволит нам отключить тепловые электростанции (ТЭС), работающие на ископаемом топливе, что еще больше поможет решить текущие проблемы изменения климата.