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Honor представила новый смартфон X40 или X40 5G, так компания называет своё устройство в маркетинговых материалах. Honor X40 5G представлен в четырех цветах, имеет размеры 161,6 x 73,9 x 7,9 мм и вес 172 г, при этом он оснащен изогнутым AMOLED-дисплеем с диагональю 6,67 дюймов. По словам Honor, большой экран имеет максимальное разрешение 2400 x 1080 и частоту обновления 120 Гц, а соотношение сторон будет 20:9. Кроме того, Honor установила основную камеру на 50 Мегапикселей, фронтальную камеру на 8 МП и вспомогательной камеру сзади на 2 МП.
Honor будет иметь батарею емкостью 5100 мАч, которая "питает" чипсет Snapdragon 695 и его графический процессор Adreno 619. Новый смартфон поддерживает проводную зарядку мощностью до 40 Вт, но не обладает возможностями беспроводной зарядки. Кстати, все модели поставляются с Magic UI 6.1 на основе операционной системы Android 12, что позволяет пользователям устанавливать до 7 ГБ виртуальной "оперативки". Honor также будет поддерживать до 19 ГБ ОЗУ.
Цена смартфона Honor X40 5G в Китае начинается от 214 долларов с 6 ГБ оперативной памяти и 128 Гигабайтами внутренней памяти и повышается до 243 долларов за модель с 8 Гигабайтами ОЗУ и 128 Гигабайтами внутренней памяти. В качестве альтернативы компания предлагает устройство с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ внутренней памяти за 286 долларов и версию с 12 ГБ ОЗУ за 329 долларов. К сожалению, Honor еще не подтвердила, намерена ли компания выпустить X40 5G по всему миру. Однако, судя по недавним выпускам смартфонов, за пределами Китая будут доступны только одна или две конфигурации памяти.