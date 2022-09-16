В новой утечке говорится, что Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 будет выпущен в двух версиях, одна из которых будет работать на частоте основного ядра 3,4–3,5 ГГц.

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Ожидается, что процессор следующего поколения Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 появится раньше своих предшественников — если быть точным, где-то с 15 по 17 ноября. Несмотря на то, что до выхода на рынок осталось несколько недель, процессор так и не появился на каких-либо платформах для тестирования. Все, что мы знаем о флагманском процессоре до сих пор, получено из различных утечек. Китайский сайт Weibo является надежным источником и на нем появились новые подробности о процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 может увеличить частоту своего "основного" процессора (Cortex-X3) до 3,4-3,5 ГГц, что ставит его на один уровень с недавно анонсированным Apple A16 Bionic. Похоже, что будут два варианта флагманского процессора, один с более высокими тактовыми частотами. Инсайдер сообщает, что это может быть его "преемник" - Snapdragon 8+ Gen 2, потому что нет особого смысла запускать два продукта с разными характеристиками в одно время, особенно в мобильных устройствах.

Процессорные ядра ARM Cortex-X известны своим высоким энергопотреблением. Это может оказаться проблематичным для Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, потому что для увеличения частоты процессора до 3,5 ГГц потребуется какой-то очень мощный механизм охлаждения. В предыдущих отчетах также говорилось, что Qualcomm хотела сосредоточиться на энергоэффективности в этом поколении, чтобы вышеупомянутые тактовые частоты можно было скорректировать для достижения этой цели.

Digital Chat Station сообщает, что даже MediaTek вкладывает все свои силы в будущий процессор, а это указывает на то, что "преемник" Dimensity 9000 также может иметь невероятно быстрые тактовые частоты. Проклятием MediaTek всегда был графический процессор ARM. Компания Qualcomm подготовила ряд серьезных улучшений для замены Adreno 730.

Хотя эти улучшения будут хорошо восприняты как поклонниками, так и производителями оборудования, превзойти Apple в этой области непросто, особенно в плане производительности одноядерных процессоров. Qualcomm может использовать передовые технологии чипсета Apple с A16 Bionic, чтобы сократить постоянно увеличивающийся разрыв между их флагманскими продуктами. У Apple всегда был доступ к передовым производственным узлам. Этого преимущества больше не существует, потому что и Snapdragon 8 Gen 2 и A16 Bionic производятся по одному и тому же процессу TSMC N4.

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