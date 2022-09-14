Благодаря модульным аксессуарам можно использовать устройство для уборки снега, стрижки газона или сдувания листьев.

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На Kickstarter запущена краудфандинговая кампания для разработки дворового робота Yarbo 3-в-1; проект уже собрал более 1 500 000 долларов. Компания Yarbo утверждает, что ее новое устройство — первый в мире многоцелевой умный дворовый робот, который можно использовать для выполнения задач на открытом воздухе круглый год. Используя ряд аксессуаров, вы можете превратить робота в снегоочиститель S1, газонокосилку M1 и воздуходувку B1. Компания предполагает, что продолжит расширять линейку модулей в будущем.

Снегоочиститель S1 может выбрасывать снег на расстояние до 12 м с высотой "всасывания" до 30 см. Вы можете регулировать высоту стрижки газонокосилки M1 в диапазоне от 3 до 10 см, а воздуходувка B1 может развивать скорость ветра до 192 км/ч. Робот использует систему точного позиционирования Yarbo (PPVS), сочетающую в себе RTK-GPS и ряд датчиков, что означает, что для управления роботом не требуются провода по всему периметру.

Гаджет предназначен для легкого подъема по склонам до 68% и самостоятельного объезда препятствий. Вы также можете управлять Yarbo с помощью прилагаемого приложения для смартфона с мониторингом в реальном времени и оповещениями о краже. Литий-ионный аккумулятор емкостью 38,4 А-ч и напряжением 36 В, работает при температуре до -30 °C и робот автоматически пристыковывается, когда ему требуется подзарядка.

В настоящее время можно получить дворового робота Yarbo 3-в-1, если внесете 3699 долларов на Kickstarter. Продукт поставляется по всему миру, поставки ожидаются в декабре. Также можно купить газонокосилку Yarbo M1, снегоочиститель Yarbo S1 и дворовый робот Yarbo 2-в-1 за 2599 долларов, 2799 долларов и 3399 долларов соответственно.

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