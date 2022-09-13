Устройство позиционируется как Surface Gaming Laptop, которое оснащено процессором Intel Core i7-12700H, 32 ГБ оперативной памяти и графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti.





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Ранее в этом месяце появились сообщения о том, что Microsoft планирует выпустить несколько новых продуктов под брендом Surface на осеннем мероприятии, посвященному новому оборудованию. Хотя различные источники утверждали, что Surface Laptop 5, две версии Surface Pro 9 и Surface Studio 3 уже готовы, новая инсадерская информация предполагает, что в разработке может быть и четвертый продукт. По данным Prime Gaming, компания получила техническую спецификацию для игрового ноутбука Surface, который станет новым ноутбуком в семействе Microsoft Surface.

В предоставленном техническом описании, устройство представляет собой 16-дюймовый ноутбук с процессором Intel Core i5-12500H и графикой NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti или другой конфигурацией с i7-12700H и видеокартой RTX 3070 Ti, а также дисплеем с частотой 165 Гц и разрешением 1440p. Кроме того, в спецификации указано, что устройство имеет 16 или 32 Гигабайта ОЗУ и от 256 Гигабайт до 2 Терабайт памяти. Помимо этого игровой ноутбук имеет три порта USB Type-C с поддержкой функций USB 4.0 и Thunderbolt 4.

Как и следовало ожидать, в технической характеристике указано, что игровой ноутбук Surface имеет порт Surface Connect, от которого ноутбук будет заряжаться с помощью блока питания мощностью 102 Вт или 127 Вт. Однако эти детали блока питания ставят под сомнение подлинность спецификации, как и сведения на оперативную память LPDDR4x, а не на LPDDR5, Wi-Fi 6 вместо Wi-Fi 6E и возможность подключения Bluetooth 5.1. В частности, в доступных тестах с Core i7-11370H и RTX 3050 Ti пиковое значение Surface Laptop Studio составило 97,3 Вт.

Для справки: Core i5-12500H имеет TDP на 10 Вт выше, чем 35-ваттные процессоры в Surface Laptop Studio, а RTX 3070 Ti имеет минимальный TGP 80 Вт. Следовательно, кажется, что обе конфигурации Surface Gaming Laptop потребляют от розетки больше, чем рассчитано на питание их блоков питания. Возможно это просто опечатка или недостоверная информация. Остается подождать официальное заявление Microsoft.

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