Новый чипсет Apple A16 Bionic, который установлен на iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max был протестирован на AnTuTu.

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Новый чипсет A16 Bionic от Apple был протестирован на известном ресурсе Geekbench, чтобы изучить возможности флагманского процессора. Чипсет продемонстрировал примерно 40%-ное преимущество в одноядерности по сравнению с Snapdragon 8+ Gen 1 в этом тесте и теперь он был протестирован на AnTuTu с довольно впечатляющими результатами.

Как сообщается, тест AnTuTu был выложен на официальном сайте Weibo, где A16 Bionic набрал общий балл 978 147. Однако индивидуальные тесты AnTuTu гораздо более информативны, где A16 Bionic набрал впечатляющие 246 572 балла в тесте процессора. Графический процессор показал результат 408 723 баллов. Для сравнения, A15 Bionic на iPhone 13 Pro Max набрал 214 394 и 318,962 балла в тестах CPU и GPU соответственно.

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Эти цифры означают 15-процентное преимущество чипсета A16 Bionic, что подтверждает предыдущие показатели тестирования. Однако в тесте графического процессора A16 Bionic продемонстрировал скачок производительности примерно на 28% по сравнению с A15 Bionic на iPhone 13 Pro Max.