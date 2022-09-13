Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Fantoci За пост начислено вознаграждение
Портативная консоль AYA Neo Geek с процессором Ryzen 6000U появится в следующем году
Новая модель, которая появится в ноябре, выглядит очень похожей на AYA Neo 2 с аналогичным дисплеем и корпусом.
рекомендации
<b>3070 уже дешевле 50 тр</b> в Регарде
RTX 3050 - цены идут к 20 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3060 ASUS дешевле 40 тр
3060 Ti за 40 тр в Регарде

реклама

Прошло всего два года с тех пор, как китайский стартап представил свой первый портативный компьютер на ОС Windows с процессором AMD и с тех пор компания выпустила несколько обновленных моделей с более новыми и более быстрыми процессорами.

Этим летом дела пошли довольно неплохо с появлением AYA Neo 2, AYA Neo Slide, AYA Neo AIR и AYA Neo Air Plus (которые имеют менее впечатляющие характеристики, но гораздо более низкую цену). А еще есть AYA Neo Geek, которую компания позиционирует как доступную модель с премиальными характеристиками. Ожидается, что она будет продаваться в Китае по цене около 635 долларов и выше, но вероятно он будет стоить примерно на 100 долларов больше, когда выйдет на мировые рынки.

Новая модель, которая появится в ноябре, выглядит очень похожей на AYA Neo 2 с аналогичным дисплеем и корпусом. Но это должен быть более доступный вариант с чуть менее впечатляющими характеристиками.

AYA Neo Air 2 поддерживает WiFi 6E, имеет два гироскопических датчика, стандартно поставляется с процессором AMD Ryzen 7 6800U и будет доступен в конфигурациях с объемом памяти до 2 ТБ. А вот модель Geek Edition имеет обычный WiFi 6, 1 ТБ памяти и поставляется с двумя разными процессорами на выбор.

AYA Neo 2 и AYA Neo Geek оснащены 7-дюймовыми дисплеями, 16 ГБ оперативной памяти, тремя портами USB 4 Type-C, сканерами отпечатков пальцев и встроенными джойстиками. И оба поддерживают либо Windows 11, либо ОС AYA Neo на базе Linux.

AYA предложит как минимум несколько различных вариантов AYA Neo Geek:

  • Черный с дисплеем 1280 x 800 пикселей и 512 ГБ памяти
  • Фиолетовый с дисплеем 1920 x 1200 пикселей, 1 или 2 ТБ памяти

AYA планирует предложить на выбор процессоры AMD Ryzen 5 6600U/Radeon 660M и Ryzen 7 6800U/Radeon 680M, но все модели будут иметь те же джойстики, что и более дорогая AYA Neo 2.

В недавних сообщениях в китайских социальных сетях, компания AYA указала, что цены в Китае будут начинаться примерно с 4399 юаней (635 долларов), а клиенты, сделавшие первые покупки, также получат специальный «подарок». Ожидается, что это будет тематический чехол или что-то подобное.

Международные цены еще не объявлены, но AYA планирует запустить краудфандинговую кампанию Indiegogo для AYA Neo Geek в конце этого месяца.

рекомендации
3050 ASUS уже 30 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
-30% на 6700XT ASUS
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде
3080 Gigabyte за 70 с началом
RTX 3070 за 50 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#портативный пк #ryzen 6000u #aya neo geek
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Анонсирована AYANEO NEXT 2 — первая в мире портативная игровая консоль с дискретной графикой
Консоль AYANEO Air с процессором Ryzen 5 5560U будет стоить не менее 549 долларов
Инженер Valve предостерёг от замены стандартного M.2 SSD в Steam Deck на вариант формата 2242
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Показаны фотографии строящегося завода по производству БПЛА Bayraktar в Украине
194
Преодоление скорости света возможно - об этом говорят опыты американских физиков
66
Производство истребителя F-35 снова остановлено - в нем нашли деталь, сделанную в Китае
178
Из двух обнаруженных экзопланет одна может быть обитаемой
6
Google запустила таймер обратного отсчёта до слияния Ethereum
6
Видеокарты NVIDIA продолжают дешеветь в магазинах РФ – GeForce RTX 3050 стоит всего 25 000 рублей
14
Эфир замер в ожидании блокировки майнинга, а эксперты ожидают большого ралли Биткоина
11
Инсайдер раскрыл дату выхода двух новых видеокарт Nvidia
+
Российские геймеры переходят на видеокарты NVIDIA – GeForce RTX 2060S вышла на 1 место по продажам
18
Сервисы Яндекса перешли в собственность компании VK, поисковик сменил свой адрес и изменил дизайн
8
Xiaomi в 2024 году выпустит свой первый электромобиль
1
Пользователи со всего мира рисуют рыцарей-котов и рыцарей-собак с помощью нейросети Stable Diffusion
7
Новое поколение RTX 4000 вынудит покупателей обновить заодно и блок питания
31
«Око Саурона» снова не дает спать жителям Нижегородской области
2
Китайскую компанию Netac «подловили» на замене контроллера и памяти в SSD на более дешевые
25
Депутат Госдумы заявил о необходимости полной мобилизации в РФ для завершения СВО в Украине
297
Radeon RX 7000 повысит производительность на ватт более чем на 50% по сравнению с RDNA 2
124
В Беларуси разработали и показали прототип первого спортивного электрокара: до 70 км/ч за 6 секунд
6
NASA планирует закупить скафандры для полета на Луну по цене современного "замка"
7
Россияне назвали бренды, по которым скучают больше всего – IKEA, Coca-Cola и другие
15

Популярные статьи

ТОП-5 претензий к производителям компьютерных корпусов
212
10 малоизвестных, полезных, бесплатных и компактных утилит для Windows 10 и 11. Часть 4
16
Установка кулера Cryorig C7 на сокет LGA1700 и сравнение с Alpenföhn Silvretta
8
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z690 Edge WIFI
1
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 75 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Сентябрь)
18
Цена на Ryzen 5 3600 упала до минимума — собираем быстрый и недорогой игровой ПК
19

Сейчас обсуждают

BoeHa4aJIbHuK
15:00
Прочитав первые две строки дальше читать не стал, какой нахер план госдепа рубль 1к200, может наоборот 1к1, что бы черную дыру в бюджете породить? А года пишут про цены, говорят А но не говорят Б, цен...
Рубль продолжает укрепляться, доверие к доллару падает, а российская нефть подорожала на $20
Иван Романов
14:58
лучше 12100..и памяти 32 г. и ксас 600вт) к остальному нет претензий
Цена на Ryzen 5 3600 упала до минимума — собираем быстрый и недорогой игровой ПК
Вежливый_B_Hornet
14:58
Киев за три дня", "своих не бросаем", "русские не сдаются". Полгода сопли жевали, даже Славянск обратно взять не смогли, расхерачили Мариуполь в хлам, ограбили Киевскую область, устроили геноцид в Буч...
Депутат Госдумы заявил о необходимости полной мобилизации в РФ для завершения СВО в Украине
Tant-Ogly
14:57
чем выше тем лучше? или ниже. с тестом понятно 3060 тиай топ для него. но кпд разные с 3060тиай кпд 19. а обычной 20.
Цена на Ryzen 5 3600 упала до минимума — собираем быстрый и недорогой игровой ПК
Вежливый_B_Hornet
14:55
ну ладно стратег. а какие дальнейшие действия. кроме мобилизации. ну или по другому когда мобилизация или будет неучдачной или не принесет результата. тоесть план на блицкриг провалили, сво провалили....
Депутат Госдумы заявил о необходимости полной мобилизации в РФ для завершения СВО в Украине
Midosa
14:55
Странно, а с Гитлером боролись. А там тоже бабки. И вообще, типа, СССР - враг. А боролись с Гитлером. А СССРу помогали. Что теперь нафантазируешь?
Депутат Госдумы заявил о необходимости полной мобилизации в РФ для завершения СВО в Украине
Zorro
14:55
Эти циферки и должны быть приближены друг другу. когда проц и видос идеальны.
Цена на Ryzen 5 3600 упала до минимума — собираем быстрый и недорогой игровой ПК
Tant-Ogly
14:54
че цифорки в конце значат?
Цена на Ryzen 5 3600 упала до минимума — собираем быстрый и недорогой игровой ПК
Вежливый_B_Hornet
14:52
короче послали вместо помощи.
Депутат Госдумы заявил о необходимости полной мобилизации в РФ для завершения СВО в Украине
Shaitan4ik
14:49
Если не заглядывать в Ситилинк, то можно хорошо сберечь деньги. Почему за тройку лет из хорошего магазина вышла эта "эффективная" помойка?
Цена на Ryzen 5 3600 упала до минимума — собираем быстрый и недорогой игровой ПК
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем