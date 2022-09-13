Новая модель, которая появится в ноябре, выглядит очень похожей на AYA Neo 2 с аналогичным дисплеем и корпусом.

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Прошло всего два года с тех пор, как китайский стартап представил свой первый портативный компьютер на ОС Windows с процессором AMD и с тех пор компания выпустила несколько обновленных моделей с более новыми и более быстрыми процессорами.

Этим летом дела пошли довольно неплохо с появлением AYA Neo 2, AYA Neo Slide, AYA Neo AIR и AYA Neo Air Plus (которые имеют менее впечатляющие характеристики, но гораздо более низкую цену). А еще есть AYA Neo Geek, которую компания позиционирует как доступную модель с премиальными характеристиками. Ожидается, что она будет продаваться в Китае по цене около 635 долларов и выше, но вероятно он будет стоить примерно на 100 долларов больше, когда выйдет на мировые рынки.

Новая модель, которая появится в ноябре, выглядит очень похожей на AYA Neo 2 с аналогичным дисплеем и корпусом. Но это должен быть более доступный вариант с чуть менее впечатляющими характеристиками.

AYA Neo Air 2 поддерживает WiFi 6E, имеет два гироскопических датчика, стандартно поставляется с процессором AMD Ryzen 7 6800U и будет доступен в конфигурациях с объемом памяти до 2 ТБ. А вот модель Geek Edition имеет обычный WiFi 6, 1 ТБ памяти и поставляется с двумя разными процессорами на выбор.

AYA Neo 2 и AYA Neo Geek оснащены 7-дюймовыми дисплеями, 16 ГБ оперативной памяти, тремя портами USB 4 Type-C, сканерами отпечатков пальцев и встроенными джойстиками. И оба поддерживают либо Windows 11, либо ОС AYA Neo на базе Linux.

AYA предложит как минимум несколько различных вариантов AYA Neo Geek:

Черный с дисплеем 1280 x 800 пикселей и 512 ГБ памяти

Фиолетовый с дисплеем 1920 x 1200 пикселей, 1 или 2 ТБ памяти

AYA планирует предложить на выбор процессоры AMD Ryzen 5 6600U/Radeon 660M и Ryzen 7 6800U/Radeon 680M, но все модели будут иметь те же джойстики, что и более дорогая AYA Neo 2.

В недавних сообщениях в китайских социальных сетях, компания AYA указала, что цены в Китае будут начинаться примерно с 4399 юаней (635 долларов), а клиенты, сделавшие первые покупки, также получат специальный «подарок». Ожидается, что это будет тематический чехол или что-то подобное.

Международные цены еще не объявлены, но AYA планирует запустить краудфандинговую кампанию Indiegogo для AYA Neo Geek в конце этого месяца.

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