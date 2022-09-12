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Decathlon представила электровелосипед Stilus E_Trail с максимальной скоростью 25 км/ч
Горный электровелосипед развивает максимальную скорость 25 км/ч, а двигатель может развивать крутящий момент до 65 Нм.
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Электрический горный велосипед Decathlon Stilus E_Trail теперь доступен во всем мире. Велосипед оснащен двигателем BOSCH Performance Line CX, обеспечивающий крутящий момент до 65 Нм. Электродвигатель может помочь пользователю разогнаться до 25 км/ч, а также в спецификациях указано, что велосипед обеспечивает до 300% помощи педалям благодаря встроенному датчику крутящего момента.

Есть пять скоростных режимов на выбор, а также режим ходьбы, облегчающий транспортировку электровелосипеда. Аккумулятор BOSCH Powertube емкостью 500 Втч, расположенный в нижней части рамы, будет помогать велосипедисту в течение четырех часов или при подъеме в гору на расстояние 1400 метров. Для удобства установлена рама с усиленной подвеской с ходом 130 мм и шинами размером 74 х 5,7 см. Кроме того, E-Trail оснащен гидравлическими тормозами CLARKS M4 и дисплеем BOSCH Purion, на котором отображается такая информация, как ваша скорость, общее расстояние и запас хода от аккумулятора.

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Алюминиевая рама электрического велосипеда доступна в различных размерах, самая легкая модель S весит 24,4 кг и выдерживает полезную нагрузку до 120 кг. В настоящее время можно купить горный велосипед Decathlon Stilus E_Trail в некоторых европейских странах, включая Великобританию, Нидерланды, Францию, Италию и Германию, по цене от 2999 евро (~3045 долларов).

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#электровелосипед #bosch #decathlon #decathlon stilus e_trail
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