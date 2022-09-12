Глава подразделения графических процессоров Intel заявил, что слухи про отмену презентации были ложными и продемонстрировал Arc A770.

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Линейка дискретных видеокарт Intel Arc стартовала неудачно из-за проблем с драйверами и производительностью. Ютубер Moore's Law is Dead недавно опубликовал видео в котором говорится, что Intel планирует полностью уйти с рынка потребительских видеокарт, но несколько моделей Alchemist и Battlemage начального уровня все еще будут производиться. Раджа Кодури, глава Intel по графическим процессорам, сегодня опроверг эти утверждения в Твиттере.

Раджа начал с публикации изображения высококлассной настольной видеокарты Arc A770, которая «готовится к запуску». В идеале она должна появиться на прилавках по всему миру до конца года, вскоре после того, как Nvidia и AMD выпустят свои графические процессоры следующего поколения. В последующем твите Раджа сказал, что слухи об отмене Arc: «Такие слухи не помогают команде, усердно работающей над выводом их на рынок».

Позже Moore's Law is Dead добавил в своем видео, что Intel будет использовать ноу-хау, полученное от Alchemist/Battlemage, для создания высокопроизводительных продуктов для корпоративного рынка. Он также сообщил, что графический процессор Battlemage следующего поколения отказался от своих амбиций с несколькими кристаллами в пользу более простой монолитной конструкции. Хотя еще слишком рано комментировать производительность Battlemage, было показано, что Arc A770 на базе Alchemist работает наравне с GeForce RTX 3070 как на настольных компьютерах, так и на мобильных устройствах.

Опубликованное сообщение Раджи про отмену видеокарт Arc, вполне обосновано, поскольку компании обычно воздерживаются от комментариев по поводу слухов, особенно тех, которые касаются высококлассных продуктов, таких как дискретные видеокарты. Intel потратила немало денег на разработку графических процессоров Arc, поэтому вероятность того, что компания откажется от такой прибыльной затеи, мало вероятна.

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