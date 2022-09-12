Сообщается, что все видеокарты находятся в разработке с небольшими аппаратными изменениями.

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На прошлой неделе известный инсайдер MEGAsizeGPU сообщил в Твиттере, что новые модели RTX 3060, RTX 3060 Ti и RTX 3070 Ti находятся в разработке с небольшими изменениями спецификаций. Согласно утечке, обновленная RTX 3060 будет основана на графическом процессоре GA106 и будет поставляться с 8 ГБ памяти GDDR6, что на 4 ГБ меньше, чем у оригинальной RTX 3060. Предполагается, что графический процессор также ожидает уменьшение ширины шины до 128 бит по сравнению с 192 битами оригинала. Как сообщается, пропускная способность памяти также будет на 120 ГБ/с ниже, чем у оригинальной RTX 3060 (у которой 240 Гбит/с).

Обновленная RTX 3060 Ti предположительно будет иметь 8 ГБ памяти GDDR6X по сравнению с 8 ГБ GDDR6 в обычной модели. Остальные характеристики скорее всего останутся прежними.

Наконец, MEGAsizeGPU считает, что обновление RTX 3070 Ti будет основано на урезанном графическом процессоре GA102 с 8 ГБ памяти GDDR6X. GA102 используется в платах RTX 3080 и RTX 3090. Таким образом, интересно узнать, что Nvidia будет повторно использовать флагманский графический процессор Ampere для сравнительно недорогого продукта. Для непосвященных: оригинальная RTX 3070 Ti оснащена чипом GA104, таким же, как и RTX 3070.

Источники на VideoCardz подтверждают, что Nvidia планирует выпустить RTX 3060 8 ГБ и RTX 3060 Ti с памятью GDDR6X к концу октября. "Команда зеленых" выбрала такую стратегию, чтобы лучше конкурировать в среднем ценовом сегменте. VideoCardz сообщает, что новая RTX 3060 может продаваться менее чем за 300 долларов.

Наконец, новостное издание не может подтвердить существование RTX 3070 Ti на базе GA102 ни из одного из своих источников. Если предположить, что Nvidia действительно решит использовать GA102 для RTX 3070 Ti, это может означать, что компания имеет избыток этих высокопроизводительных чипов и не может продать достаточное количество карт RTX 3080 и RTX 3090, чтобы опустошить свои склады.

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Тем не менее, пока мы не получим официальное подтверждение от Nvidia, относитесь к этим слухам с некоторой осторожностью, поскольку Nvidia может изменить аппаратную конфигурацию графических процессоров в любое время.