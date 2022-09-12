Электродвигатель велосипеда имеет пиковую мощность 740 Вт и крутящий момент до 57 Нм.

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Электровелосипед Eleglide Tankroll — это новое транспортное средство с толстыми шинами. Велосипед имеет запас хода до 70 км благодаря съемной батарее емкостью 480 Втч, которая полностью заряжается примерно за 6,5 часов. Двигатель с максимальной мощностью 740 Вт обеспечивает крутящий момент до 57 Нм и может помочь вам развить скорость до 25 км/ч. Также сообщается, что можно настроить двигатель так, чтобы он помог развить пользователю скорость до 32 км/ч.

В электровелосипеде система ассистирования педалям имеет пять режимов, в том числе режим толкания со скоростью 6 км/ч, облегчающий транспортировку велосипеда при ходьбе. Шины размером 66 x 10 сантиметров делают вашу поездку более комфортной и помогают обеспечить дополнительное сцепление, позволяя вам преодолевать самые разные местности. Еще одной особенностью, которая сделает ваше путешествие более приятным, является подвеска с гидравлической блокировкой в передней части электровелосипеда с ходом 80 мм.

2,4-дюймовый жидкокристаллический дисплей отображает такую информацию, как уровень заряда батареи, скорость и режим помощи. На электровелосипед также установлены двойные дисковые тормоза, светодиодная фара и сиденье из пеноматериала. Велосипед имеет раму из алюминиевого сплава, весит около 31 кг и может выдерживать нагрузку до 120 кг. В настоящее время можно купить велосипед Eleglide Tankroll за 1218 долларов.

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Электрический велосипед Eleglide Tankroll