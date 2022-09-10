Pixel Notepad может стать первым складным смартфоном Google.

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Инсайдеры сообщают, что Google скоро выпустит свое первое складное устройство. В подтверждение своих слов они выложили изображения предполагаемого складного смартфона.Это не удивительно, ведь Google стремится конкурировать на рынке смартфонов с такими известными производителями как Samsung и Apple. Команда инженеров Google уже имеет большой опыт и возможно они взяли некоторые идеи из недавно вышедшего складного смартфона Samsung Galaxy Fold.

Pixel Notepad может стать первым складным смартфоном Google.

Первоначально его планировалось выпустить к 2021 году, но позже он был отложен до 2022 года. Google может продемонстрировать складную модель на собственном мероприятии в октябре, но официальных заявлений ещё не было.

Но недавно появилась информация, что руководство Google недовольно текущим результатом. Инсайдеры из New York Times подтверждают эту информацию. Согласно недавнему сообщению, Google вообще может перенести выпуск складного смартфона на 2023 год.

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Новый складной смартфон по сообщениям информаторов будет называться Pixel Notepad. И на данный момент мы знаем следующее о предстоящем Pixel Notepad:

Будет иметь складную конструкцию.

Диагональ внешнего экрана: 5,8 дюймов.

Диагональ внутреннего экрана: 8 дюймов

Цена должна быть ниже, чем у конкурентов.

Процессор Google Tensor первого поколения.

Камеры как у смартфона Pixel 6.

Выход на рынок отложен до 2023 года.