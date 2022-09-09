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Intel готовится расширить модельный ряд графических процессоров серии Arc A для настольных компьютеров. Ранее в этом году компания запустила линейку мобильных графических решений, основанных на новой архитектуре графических процессоров Intel. Но новые графические карты для настольных ПК могут развивать более высокие скорости и обеспечивать большую производительность, потому что они потребляют больше энергии, чем их аналоги для ноутбуков.
На старте будет доступно четыре графических процессора Intel Arc для настольных ПК и Intel раскрыла подробные характеристики каждого из них.
Модельный ряд варьируется от графического процессора Intel Arc A380 начального уровня (который уже начал поставляться ранее в этом году) до топового Arc A770 (который появится этой осенью). Между прочим, существуют большие различия в количестве ядер Xe, движков XMX и памяти:
|Arc A380
|Arc A580
|Arc A750
|Arc A770
|Архитектура
|ACM-G11
|АКМ-G10
|ACM-G10
|ACM-G10
|Ядра Xe
|8
|24
|28
|32
|Блоки трассировки лучей
|8
|24
|28
|32
|Движки XMX
|128
|384
|448
|512
|Базовые частоты
|2000 МГц
|1700 МГц
|2050 МГц
|2100 МГц
|Объем памяти GDDR6
|6 ГБ
|8 ГБ
|8 ГБ
|8 ГБ / 16 ГБ
|Ширина шины
|96
|256
|256
|256
|Скорость работы
|15,5 Гбит/с
|16 Гбит/с
|16 Гбит/с
|17,5 Гбит/с
|Пропускная способность памяти
|186 Гбит/с
|512 Гбит/с
|512 Гбит/с
|560 Гбит/с
|Расчетная мощность
|75 Вт
|175 Вт
|225 Вт
|225 Вт
Если вам интересно, чего ожидать с точки зрения реальной производительности, в прошлом месяце Intel представила краткий обзор, когда компания выпустила серию тестов, показывающих, что графический процессор Arc A750 должен превзойти NVIDIA GeForce RTX 3060 в некоторых играх, хотя и не с впечатляюще большим отрывом.
Итак… второй лучший графический процессор Intel для настольных ПК может соперничать со вторым худшим графическим процессором NVIDIA.