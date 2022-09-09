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Видеокарты Intel Arc серии A для настольных ПК будут иметь до 32 ядер Xe и 16 ГБ памяти GDDR6
На старте продаж будет доступно четыре графических процессора Intel Arc для настольных ПК.
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Intel готовится расширить модельный ряд графических процессоров серии Arc A для настольных компьютеров. Ранее в этом году компания запустила линейку мобильных графических решений, основанных на новой архитектуре графических процессоров Intel. Но новые графические карты для настольных ПК могут развивать более высокие скорости и обеспечивать большую производительность, потому что они потребляют больше энергии, чем их аналоги для ноутбуков.

На старте будет доступно четыре графических процессора Intel Arc для настольных ПК и Intel раскрыла подробные характеристики каждого из них.

Модельный ряд варьируется от графического процессора Intel Arc A380 начального уровня (который уже начал поставляться ранее в этом году) до топового Arc A770 (который появится этой осенью). Между прочим, существуют большие различия в количестве ядер Xe, движков XMX и памяти:


Arc A380
Arc A580
Arc A750
Arc A770
Архитектура ACM-G11
АКМ-G10 ACM-G10
ACM-G10
Ядра Xe 8 24 28 32
Блоки трассировки лучей 8 24 28 32
Движки XMX  128 384 448 512
Базовые частоты 2000 МГц 1700 МГц 2050 МГц 2100 МГц
Объем памяти GDDR6 6 ГБ 8 ГБ 8 ГБ 8 ГБ / 16 ГБ
Ширина шины 96 256 256 256
Скорость работы 15,5 Гбит/с 16 Гбит/с 16 Гбит/с 17,5 Гбит/с
Пропускная способность памяти 186 Гбит/с 512 Гбит/с 512 Гбит/с 560 Гбит/с
Расчетная мощность 75 Вт 175 Вт 225 Вт 225 Вт

Если вам интересно, чего ожидать с точки зрения реальной производительности, в прошлом месяце Intel представила краткий обзор, когда компания выпустила серию тестов, показывающих, что графический процессор Arc A750 должен превзойти NVIDIA GeForce RTX 3060 в некоторых играх, хотя и не с впечатляюще большим отрывом.

Итак… второй лучший графический процессор Intel для настольных ПК может соперничать со вторым худшим графическим процессором NVIDIA.

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#intel #видеокарты #intel arc
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