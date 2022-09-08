Чипсет A16 Bionic на Apple iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max впервые появился на Geekbench, где он превзошел своих конкурентов Snapdragon 8+ Gen 1 и MediaTek Dimensity 9000+.





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Вчера Apple наконец-то выпустила серию смартфонов iPhone 14. Как сообщалось ранее, iPhone 14 и iPhone 14 Plus будут оснащены процессором A15 Bionic, и только iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max будут оснащены новым A16 Bionic. Новый чипсет впервые появился на Geekbench, что позволило впервые оценить его производительность.

Как сообщил инсайдер Digital Chat Station, шестиядерный процессор A16 Bionic набрал 1879 баллов, это значит, что он превосходит все современные процессоры, которые устанавливаются на смартфонах с Android. Для сравнения, Snapdragon 8+ Gen 1 набрал 1323 балла, а MediaTek Dimensity 9000+ — 1353 балла. Эти баллы гарантируют, что A16 Bionic имеет солидное 40-процентное преимущество перед Snapdragon 8+ Gen 1 в одноядерном тесте. Напомню, что A15 Bionic на iPhone 13 Pro Max набрал 1728 баллов.

Согласно источнику, многоядерный результат A16 Bionic, равный 4664, кажется сомнительным и не должен рассматриваться как показатель производительности чипсета. Это потому что A15 Bionic последнего поколения показал 4790 баллов в том же тесте. Snapdragon 8+ Gen 1 набрал 4332 балла, а Dimensity 9000+ — 4404 балла.

Результаты A16 Bionic Geekbench

Результаты A15 Bionic Geekbench

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Результаты Snapdragon 8+ Gen 1 и MediaTek Dimensity 9000+ в Geekbench