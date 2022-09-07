Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Fantoci За пост начислено вознаграждение
Tesla может значительно снизить цену Model Y за счет экономии на аккумуляторных батареях 4680
Аккумуляторная батарея, по большому счету является наиболее важным и дорогим компонентом электромобиля и Tesla может сократить расходы на батарею 4680 в Model Y вдвое.
рекомендации
RTX 3050 - цены приближаются к 20 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3080 Gigabyte Gaming за 70 тр
3060 Ti за 40 тр в Регарде
3060 ASUS дешевле 40 тр

реклама

Первые автомобили Tesla Model Y с батареей нового поколения 4680 и технологией Cell-to-Pack сходят с конвейерных лент завода Gigafactory в Техасе. Структурный блок ячеек батареи 4680 использует большее количество закаленного полиуретана, чтобы удерживать все элементы вместе и кроме того, он интегрирован в корпус, что делает невозможным доступ к отдельным элементам и их ремонту.

Однако эта же батарея для Model Y, произведенная в США, в настоящее время стоит на 3600 долларов дешевле, чем производство традиционной батареи для Model Y с 2170 ячейками. Батарее нужно в 5 раз меньше ячеек, следовательно в 10 раз меньше точек сварки и она также намного легче, чем раньше. Однако для того, чтобы выполнить обещание Илона Маска о снижении цены на батарею на 50%, структурный аккумуляторный блок Model Y 4680 должен быть на 5500 долларов дешевле, чем предыдущий 2170.

Несколько отраслевых аналитиков отметили, что Tesla, возможно, находится на пути к снижению затрат на Model Y, поскольку она осваивает производство ячеек батареи 4680 с сухим покрытием и расширяет его к концу года. Процесс сухого покрытия — это главная разработка для снижения стоимости батареи 4680.

Однако, если компания хочет пойти дальше и действительно сократить стоимость аккумуляторной батареи Model Y на 50%, ей придется научиться наносить покрытие на электроды с небольшим использованием жидкостей, которые затем необходимо выпаривать в гигантских печах и делать это в массовом масштабе. Переход от мокрого к сухому покрытию электродов позволит Tesla выполнять этот процесс на фабриках, которые в 10 раз меньше и экономичнее с точки зрения энергопотребления, чем сейчас и позволит сократить свои капитальные затраты на треть.

«Они могут производить в небольших объемах, но когда они начали массовое производство, Tesla получила много брака, слишком много», — сказал один из инсайдеров отрасли. Однако из 12 экспертов, опрошенных Reuters по этому вопросу, все согласны с тем, что массовое производство 4680 аккумуляторов Tesla может перекинуться на 2023 год, но в конечном итоге это будет сделано.

рекомендации
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3050 ASUS уже 30 тр
-30% на 6700XT ASUS
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3080 Gigabyte за 70 с началом
RTX 3070 за 50 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3050 дешевле 30 тр в Регарде
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

По их словам, это позволит Tesla снизить розничную цену Model Y на 8% или примерно на 5280 долларов. Более того, освоение процесса нанесения сухого покрытия на электроды батареи 4680 проложит путь к тому, чтобы Model Y американского производства могла претендовать на новую государственную субсидию в размере 7500 долларов в массовом порядке. Для потенциальных покупателей это будет означать значительное снижение цены Model Y на 12 780 долларов по сравнению с ее текущей стартовой ценой в 65 990 долларов и это может произойти уже в следующем году.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#tesla #электромобиль #model y
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Tesla решила порадовать Японию своими виртуальными электростанциями
В Южной Корее создали культ Илона Маска: люди инвестировали в Tesla $15 млрд
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Биткоин и Эфир будут дорожать, а к 2040г криптовалюты превратятся в Linux финансы – Виталик Бутерин
10
Центробанк напечатал рекордное количество рублей, а инфляционные риски растут
30
Графические карты GeForce RTX 3080 20 ГБ появились в продаже по цене от 432 долларов
9
С 6 сентября криптовалютные биржи приостановят ввод и вывод ETH
11
Выбираем видеокарту NVIDIA правильно – 6 игровых моделей, которые стоят каждого потраченного рубля
8
Эфир уходит на PoS – куда двинутся фермеры и есть ли перспективы за неделю до остановки майнинга
4
Гиперзвуковой МиГ-41 сможет выполнять задачи в открытом космосе
31
Есть ли смысл переходить со старого флагмана GTX 1080 Ti на новую RTX 3060 - тесты в играх от HU
18
Илон Маск проехался катком по Кольцу власти от Amazon
3
Есть ли толк в играх от 12 ГБ памяти в видеокарте NVIDIA RTX 3060 — выясняем с ShadowSeven
52
В России рассказали об истребителе МиГ-41, который способен сбивать американские F-22 и F-35
40
Американцы рассчитали, как себя будет чувствовать человек, длительное время проживающий на Марсе
10
5,25-дюймовый отсек и возможность установки 240-мм радиатора — SilverStone выпускает корпус FARA 311
+
Очередной соло майнер нашел блок в сети Bitcoin
1
Видеокарты AMD дешевеют в магазинах РФ – серия Radeon RX 6000 уже ниже рекомендованной стоимости
9
Рассматриваем, из чего можно собрать ПК за 50 тысяч рублей в сентябре 2022 года
6
Розничные магазины снижают цены на процессоры AMD: Ryzen 7 5800X продаётся почти за полцены
10
Отечественный чипмейкер Микрон обязался увеличить в два раза число выпускаемых чипов
12
В России готовы легализовать криптовалюты, однако с одним нюансом
3
Близится полная блокировка майнинга Эфира на видеокартах – PoS уже рядом, а майнеры переходят на ETC
6

Популярные статьи

Советская символика в Аtomic Heart может задеть чувства некоторых игроков, но игра выходит отличная
252
Какой процессор я бы купил, если бы был миллионером – 5 CPU для продвинутых геймеров и оверклокеров
25
Главные игры сентября 2022 года
20
Переработка процессоров с помощью оксида графена позволяет добывать из них чистое золото
7
Гид для туристов в Москву. Часть вторая: Приезд.
17
Age of Wonders. Современность фаната. Часть 3-2, AoW 3
1

Сейчас обсуждают

Zorro
17:08
ЕС в месяц вроде за отопление в зимой период за месяц набегают 4700€. им можно спокойно в Индию или Вьетнам смотаемся на 3 месяца и за жилье заплатить 1500€ и в ус не дуть. тепло жара кайф.
Советская символика в Аtomic Heart может задеть чувства некоторых игроков, но игра выходит отличная
NelEvg
17:07
Похоже придется на поездах перемещаться)
Самолеты Boeing и Airbus заменят на МС-21 и "Суперджеты" за 1 трлн рублей
Denis Belokopytov
17:05
Простите но LGA 2066 устарела, какой смысл в этой платформе? цены конь, но она во всем хуже современных. А вот про WRX80 можно было бы поговорить, но всего этого в свободной продаже особо нет и реклам...
Какой процессор я бы купил, если бы был миллионером – 5 CPU для продвинутых геймеров и оверклокеров
Алексей Полянский
17:05
Самый жадный еврей на свете взял да выкатил х2 прирост за поколение, хотя до этого были стандартные 1.3. Да еще и тдп вырос на 100 вт, а не на 300. Ну ну, не верится нифига.
Игровые тесты доказали 2-кратное преимущество GeForce RTX 4080 над GeForce RTX 3080 – Wccftech
WOLF PACIFIER
17:03
Еще и Chernobyl написали через "e". У chobatyh сейчас жопы не слабо рвутся наверно.
Похоже, Microsoft стала возвращать предзаказчикам S.T.A.L.K.E.R. 2 средства за игру
вероника попович
17:02
Англичане так и думают, они думают, что в России не могут без них построить самолёт
Самолеты Boeing и Airbus заменят на МС-21 и "Суперджеты" за 1 трлн рублей
Муж_ЗАГЛOTA
17:01
кстати согласно отчетов ПИНДОСИИ -> чубатых в сражании передохло более 200 тыс :D Ты рад такому исходу? Уже хохлушек призывают на фронт ибо гейбандэры БЕСПОЛЕЗНЫЙ БИО МУСОР :D
Советская символика в Аtomic Heart может задеть чувства некоторых игроков, но игра выходит отличная
вероника попович
17:01
В 6 раз дешевле А320
Самолеты Boeing и Airbus заменят на МС-21 и "Суперджеты" за 1 трлн рублей
Obscury
17:00
Так а плашка "аналвговне" прилагается?
Российские подлодки получат гидролокационное покрытие, снижающее заметность почти до нуля
&lt;TopUpdate&gt;
17:00
Хм, какая-то странная и не понятная фигня. Портативной её уже не назовёшь, а если нет портативности. То её применение становится ну уж очень узко-направленным.
На рынках Китая появился аккумулятор Xiaomi емкостью 280000 мАч
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем