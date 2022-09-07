Аккумуляторная батарея, по большому счету является наиболее важным и дорогим компонентом электромобиля и Tesla может сократить расходы на батарею 4680 в Model Y вдвое.

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Первые автомобили Tesla Model Y с батареей нового поколения 4680 и технологией Cell-to-Pack сходят с конвейерных лент завода Gigafactory в Техасе. Структурный блок ячеек батареи 4680 использует большее количество закаленного полиуретана, чтобы удерживать все элементы вместе и кроме того, он интегрирован в корпус, что делает невозможным доступ к отдельным элементам и их ремонту.

Однако эта же батарея для Model Y, произведенная в США, в настоящее время стоит на 3600 долларов дешевле, чем производство традиционной батареи для Model Y с 2170 ячейками. Батарее нужно в 5 раз меньше ячеек, следовательно в 10 раз меньше точек сварки и она также намного легче, чем раньше. Однако для того, чтобы выполнить обещание Илона Маска о снижении цены на батарею на 50%, структурный аккумуляторный блок Model Y 4680 должен быть на 5500 долларов дешевле, чем предыдущий 2170.

Несколько отраслевых аналитиков отметили, что Tesla, возможно, находится на пути к снижению затрат на Model Y, поскольку она осваивает производство ячеек батареи 4680 с сухим покрытием и расширяет его к концу года. Процесс сухого покрытия — это главная разработка для снижения стоимости батареи 4680.

Однако, если компания хочет пойти дальше и действительно сократить стоимость аккумуляторной батареи Model Y на 50%, ей придется научиться наносить покрытие на электроды с небольшим использованием жидкостей, которые затем необходимо выпаривать в гигантских печах и делать это в массовом масштабе. Переход от мокрого к сухому покрытию электродов позволит Tesla выполнять этот процесс на фабриках, которые в 10 раз меньше и экономичнее с точки зрения энергопотребления, чем сейчас и позволит сократить свои капитальные затраты на треть.

«Они могут производить в небольших объемах, но когда они начали массовое производство, Tesla получила много брака, слишком много», — сказал один из инсайдеров отрасли. Однако из 12 экспертов, опрошенных Reuters по этому вопросу, все согласны с тем, что массовое производство 4680 аккумуляторов Tesla может перекинуться на 2023 год, но в конечном итоге это будет сделано.

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По их словам, это позволит Tesla снизить розничную цену Model Y на 8% или примерно на 5280 долларов. Более того, освоение процесса нанесения сухого покрытия на электроды батареи 4680 проложит путь к тому, чтобы Model Y американского производства могла претендовать на новую государственную субсидию в размере 7500 долларов в массовом порядке. Для потенциальных покупателей это будет означать значительное снижение цены Model Y на 12 780 долларов по сравнению с ее текущей стартовой ценой в 65 990 долларов и это может произойти уже в следующем году.