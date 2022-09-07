MateBook E Go доступен для заказа в Китае от 600 долларов.

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Huawei MateBook E Go — это планшет с 12,35-дюймовым IPS-дисплеем с максимальным разрешением 2560 x 1600 пикселей и частотой обновления 120 Гц. MateBook поддерживает до 16 Гигабайт оперативной памяти LPDDR4x, а также можно установить 512 ГБ твердотельный накопитель.

Благодаря процессору Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3 он будет быстрее, чем предыдущие устройства ARM с операционной системой Windows, обеспечивая при этом длительное время автономной работы. Но не ожидайте, что он будет быстрее аналогичного устройства с процессором Intel или AMD последнего поколения.

MateBook E Go доступен для заказа в Китае по цене от 4199 юаней (около 600 долларов) за модель с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти или 4999 юаней (720 долларов) за версию 16 ГБ/512 ГБ.

Планшет оснащен двумя портами USB Type-C, аудиоразъемом 3,5 мм и стереодинамиками. Он поставляется с зарядным устройством USB Type-C мощностью 65 Вт.

На задней панели планшета находится основная камера на 13 МП, а спереди — 8 МП. В кнопку питания встроен датчик отпечатков пальцев. А беспроводные возможности планшета включают поддержку Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1. В некоторых моделях также предусмотрена дополнительная поддержка 4G LTE.

Планшет имеет размеры 284 x 184 x 8 мм и весит 710 граммов. Он поставляется с программным обеспечением Windows 11 Home, съемной клавиатурой и чувствительным к нажатию стилусом Huawei M-Pencil.

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Информации о том, будет ли Huawei MatePad E Go доступен за пределами Китая пока нет, но заинтересованные клиенты, могут купить планшет в китайских интернет-магазинах.