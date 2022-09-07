Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Fantoci За пост начислено вознаграждение
Huawei представила планшет MateBook E Go с процессором Snapdragon 8cx Gen 3 и Windows 11
MateBook E Go доступен для заказа в Китае от 600 долларов.
рекомендации
RTX 3050 - цены приближаются к 20 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3080 Gigabyte Gaming за 70 тр
3060 Ti за 40 тр в Регарде
3060 ASUS дешевле 40 тр

реклама

Huawei MateBook E Go  — это планшет с 12,35-дюймовым IPS-дисплеем с максимальным разрешением 2560 x 1600 пикселей и частотой обновления 120 Гц. MateBook поддерживает до 16 Гигабайт оперативной памяти LPDDR4x, а также можно установить 512 ГБ твердотельный накопитель.

Благодаря процессору Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3 он будет быстрее, чем предыдущие устройства ARM с операционной системой Windows, обеспечивая при этом длительное время автономной работы. Но не ожидайте, что он будет быстрее аналогичного устройства с процессором Intel или AMD последнего поколения.

MateBook E Go доступен для заказа в Китае по цене от 4199 юаней (около 600 долларов) за модель с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти или 4999 юаней (720 долларов) за версию 16 ГБ/512 ГБ.

Планшет оснащен двумя портами USB Type-C, аудиоразъемом 3,5 мм и стереодинамиками. Он поставляется с зарядным устройством USB Type-C мощностью 65 Вт.

На задней панели планшета находится основная камера на 13 МП, а спереди — 8 МП. В кнопку питания встроен датчик отпечатков пальцев. А беспроводные возможности планшета включают поддержку Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1. В некоторых моделях также предусмотрена дополнительная поддержка 4G LTE.

Планшет имеет размеры 284 x 184 x 8 мм и весит 710 граммов. Он поставляется с программным обеспечением Windows 11 Home, съемной клавиатурой и чувствительным к нажатию стилусом Huawei M-Pencil.

рекомендации
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3050 ASUS уже 30 тр
-30% на 6700XT ASUS
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3080 Gigabyte за 70 с началом
RTX 3070 за 50 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3050 дешевле 30 тр в Регарде
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Информации о том, будет ли Huawei MatePad E Go доступен за пределами Китая пока нет, но заинтересованные клиенты, могут купить планшет в китайских интернет-магазинах.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#huawei #windows 11 #matebook e go #snapdragon 8cx gen 3
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Представлены смартфоны серии Huawei Mate 50 на Snapdragon 8+ Gen 1
Huawei переводит сотрудников из России в Казахстан, Узбекистан и другие страны
Первое обновление Windows 11 Moment запланировано на октябрь
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Amazon с треском провалил старт самого дорогого сериала в истории за $470 млн
61
Биткоин и Эфир будут дорожать, а к 2040г криптовалюты превратятся в Linux финансы – Виталик Бутерин
10
Центробанк напечатал рекордное количество рублей, а инфляционные риски растут
31
Графические карты GeForce RTX 3080 20 ГБ появились в продаже по цене от 432 долларов
9
В Германии нейросеть создаст полнометражный фильм
2
Выбираем видеокарту NVIDIA правильно – 6 игровых моделей, которые стоят каждого потраченного рубля
8
С 6 сентября криптовалютные биржи приостановят ввод и вывод ETH
11
Гиперзвуковой МиГ-41 сможет выполнять задачи в открытом космосе
31
Эфир уходит на PoS – куда двинутся фермеры и есть ли перспективы за неделю до остановки майнинга
4
Есть ли смысл переходить со старого флагмана GTX 1080 Ti на новую RTX 3060 - тесты в играх от HU
17
Илон Маск проехался катком по Кольцу власти от Amazon
3
Есть ли толк в играх от 12 ГБ памяти в видеокарте NVIDIA RTX 3060 — выясняем с ShadowSeven
48
В России рассказали об истребителе МиГ-41, который способен сбивать американские F-22 и F-35
41
Американцы рассчитали, как себя будет чувствовать человек, длительное время проживающий на Марсе
9
5,25-дюймовый отсек и возможность установки 240-мм радиатора — SilverStone выпускает корпус FARA 311
+
Очередной соло майнер нашел блок в сети Bitcoin
1
Видеокарты AMD дешевеют в магазинах РФ – серия Radeon RX 6000 уже ниже рекомендованной стоимости
9
Рассматриваем, из чего можно собрать ПК за 50 тысяч рублей в сентябре 2022 года
6
Ощутимое падение скорости DDR5 для Ryzen 7000 при установке четырёх модулей подтверждено Gigabyte
15
Розничные магазины снижают цены на процессоры AMD: Ryzen 7 5800X продаётся почти за полцены
10

Популярные статьи

Авито стало взымать плату с продавцов за просмотры объявлений
96
Советская символика в Аtomic Heart может задеть чувства некоторых игроков, но игра выходит отличная
223
Какой процессор я бы купил, если бы был миллионером – 5 CPU для продвинутых геймеров и оверклокеров
23
Главные игры сентября 2022 года
20
Переработка процессоров с помощью оксида графена позволяет добывать из них чистое золото
7
Гид для туристов в Москву. Часть вторая: Приезд.
15
Age of Wonders. Современность фаната. Часть 3-2, AoW 3
1

Сейчас обсуждают

Vlad
15:29
он не от начальства, просто он родидся там, он не виноват в этом. Его можно понять, но вот верить реально в то, что они победят, смешно
Советская символика в Аtomic Heart может задеть чувства некоторых игроков, но игра выходит отличная
SINgle84
15:28
потому что консоль только еденицы подключают к нищебродским 1440р и ниже. все давно в 4к перебрались
PlayStation 5 теперь поддерживает вывод изображения в разрешении 1440p
Абылай Ордабаев
15:28
Плохой у тебя сегодня заход на сайт. Уже вторую базу с укро троллями Калибрами откалибровали. Тебе ведь об этом твоё начальство не говорит. Есть ещё приказ укро троллей живыми в плен не брать. Посколь...
Советская символика в Аtomic Heart может задеть чувства некоторых игроков, но игра выходит отличная
Vlad
15:27
и??? все поставленные цели будут достигнуты, а на наемников даже наших, насрать, это мясо. Лес рубят, щепки летят.
Советская символика в Аtomic Heart может задеть чувства некоторых игроков, но игра выходит отличная
il-nul il-nul
15:26
Похоже только у Intel встройка не копеечная, у AMD - это другое, вы не понимаете
Графика AMD Ryzen 7000 на двух блоках CU RDNA 2 пытается догнать Vega 8 в Geekbench OpenCL
Вежливый_PzH
15:25
в вк только дaлбаебы ходят Российское военное командование незадолго до начала контрнаступления ВСУ на южном направлении быстро покинуло Херсон, оставив там своих солдат. Военные РФ, находящиеся на п...
Советская символика в Аtomic Heart может задеть чувства некоторых игроков, но игра выходит отличная
Aslan Heroes
15:25
Удалят однодневок с трезубцами, рано или поздно, не переживай.
Советская символика в Аtomic Heart может задеть чувства некоторых игроков, но игра выходит отличная
Vlad
15:24
не ссы, ты всегда открыв мой вк можешь следить за ходом ремонта в моей хате
Советская символика в Аtomic Heart может задеть чувства некоторых игроков, но игра выходит отличная
il-nul il-nul
15:24
У нас тут даже не целый эксперт а целый профессор. Покажите где исследование что GPU копеечный (разложив по полочкам, вот ядра столько стоят, GPU столько и т.д.) и где исследование что в дорогие модел...
Графика AMD Ryzen 7000 на двух блоках CU RDNA 2 пытается догнать Vega 8 в Geekbench OpenCL
Вежливый_PzH
15:23
сейчас ты картикни удадишь наxyй и за щеку возьмешь
Советская символика в Аtomic Heart может задеть чувства некоторых игроков, но игра выходит отличная
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем