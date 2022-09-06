Китайский обозреватель EJ Hardware протестировал Intel Core i9-13900K ES в сравнении с Core i9-12900K, чтобы продемонстрировать производительности чипа 13-го поколения.

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До официального выпуска процессоров Intel Raptor Lake осталось менее месяца, поскольку по сообщениям инсайдеров, новую линейку представят 27 сентября. Поэтому в последнее время всё чаще появляется информация о тестах процессоров 13-го поколения. На этот раз у нас есть обзор Core i9-13900K от китайского обозревателя EJ Hardware, в котором основное внимание уделяется производительности чипа по сравнению с Core i9-12900K 12-го поколения.

Рецензент протестировал процессоры на мощной материнской плате MSI Z690 GODLIKE, водяным охладителем Phanteks Glacier One 360 MP, оперативной памятью Colorful Gamer RGB DDR5-4800 и флагманской видеокартой RTX 3090. Неясно, был ли рассматриваемый чип Raptor Lake инженерным образцом (ES) или квалификационным образцом (QS).

Производительность в CPU-Z и Cinebench

Команда EJ Hardware протестировала Core i9-13900K и Core i9-12900K в тестах CPU-Z и Cinebench R20/R23, а также в ряде игр, чтобы оценить игровую производительность чипа Raptor Lake.

В CPU-Z Core i9-13900K на удивление показал себя немного медленнее, чем стандартный Core i9-12900K в одноядерном тесте. Первый набрал 801,6 балла, а второй — 827,4 балла. Тем не менее, Core i9-13900K опередил Core i9-12900K на 30% в многоядерном тесте, набрав 14 894 и 11 455 баллов соответственно.

После того, как обозреватель разогнал P-ядра Core i9-13900K и Core i9-12900K до 5,2 ГГц, результаты одноядерных тестов обоих чипов остались примерно одинаковыми. С другой стороны, процессор Raptor Lake на 29% опережает чип Alder Lake.

Переходя к Cinebench R23, Core i9-12900K набрал 2003 балла, в то время как Core i9-13900K неожиданно отстал с 1931 баллом в однопоточном тесте. Результаты многоядерного теста Cinebench R23 следовали той же схеме, что и тест CPU-Z, поскольку Core i9-13900K превзошел Core i9-12900K на 30% с оценками 35 572 и 27 343 соответственно.

Наконец, после того, как EJ Hardware разогнала P-ядра обоих процессоров до 5,2 ГГц, однопоточная дельта была эффективно устранена, тогда как многопоточный отрыв Core i9-13900K сократился с 30% до 28%.

Игровая производительность

Глядя на одноядерную производительность Core i9-13900K по сравнению с Core i9-12900K, становится ясно, что чип Raptor Lake недостаточно оптимизирован для однопоточных задач. Этого и следовало ожидать от ES. Казалось бы, аномальный показатель Raptor Lake Core i9 с одним баллом также, по-видимому, повлиял на игровую производительность, поскольку процессор часто не мог обогнать процессор Alder Lake в ограниченном наборе игр, которые тестировал обозреватель.

Например, в Cyberpunk 2077 Core i9-13900K с ядрами P и E, работающими на частотах 4,9 и 3,7 ГГц соответственно, выдал 157,94 кадра в секунду. Core i9-12900K превзошел процессор 13-го поколения со скоростью 174,32 кадра в секунду, что составляет примерно 10%. После того, как рецензент разогнал P-ядра и E-ядра обоих процессоров до 5,2 и 3,8 ГГц соответственно, производительность Core i9-13900K часто соответствовала или превосходила производительность своего предшественника.

Странная игровая производительность флагмана Raptor Lake продолжилась разгоном P-ядер до 5,5 ГГц. Удивительно, но даже при такой высокой тактовой частоте Core i9-13900K проигрывал разогнанному Core i9-12900K в некоторых играх.

Потребляемая мощность и температура

Команда EJ Hardware обнаружила, что Core i9-13900K потребляет гораздо меньше энергии и работает заметно медленнее, чем Core i9-12900K при тех же тактовых частотах. Например, Raptor Lake Core i9 с его P-ядрами, привязанными к частоте 4,9 ГГц, потреблял 177 Вт и работал при температуре 61°C (141,8°F) в AIDA64. Alder Lake Core i9, с другой стороны, потреблял до 280 Вт и в среднем нагревался до 86°C (186,8°F).

Хотя дельта энергопотребления сократилась примерно до 10 Вт, когда рецензент разогнал оба процессора до 5,2 ГГц, Core i9-13900K по-прежнему оставался на 10°C холоднее при 76°C (168,8°F).

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Наконец, Core i9-13900K, работающий на частоте всех ядер 5,2 ГГц, потреблял 378 Вт и довольно сильно нагревался до 92°C (197,6°F). Согласно VideoCardz, 440 Вт оказались максимальным пределом Turbo Boost для процессора в тесте.