Инсайдеры сообщают, что GoPro также будет оснащен новым 27-мегапиксельным сенсором, который размещен на Hero 11 Black.

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Подробности о камере GoPro Hero 11 Black появились совсем недавно. По заверениям инсайдеров грядущая экшн-камера будет легким обновлением Hero 10 Black. Но помимо стандартной версии экшн-камеры, GoPro разрабатывает совершенно новый продукт — GoPro Hero 11 Black Mini.

Как сообщил Роланд Квандт из Winfuture, GoPro готовит Hero 11 Black Mini к продажам вместе с Hero 11 Black. Как следует из названия, Hero 11 Black Mini будет уменьшенной версией экшн-камеры Hero 11 Black. Хотя она и сохранила общий дизайн последних GoPro, но в конструкции экшн-камеры не будет обоих дисплеев. Вместо этого она оснащена креплением и имеет кнопку Bluetooth на передней панели, предположительно для оперативного подключения к смартфону.

Судя по просочившимся изображениям, Hero 11 Black Mini будет иметь полную совместимость аксессуаров с Hero 11 Black, Hero 10 Black и Hero 9 Black. Однако меньший корпус, по-видимому, указывает на меньшую батарею и соответственно меньшее время автономной работы устройства. Но инсайдеры сообщают, что GoPro также будет оснащена новым 27-мегапиксельным сенсором, который размещен на Hero 11 Black. Ожидается, что Hero 11 Black Mini дебютирует вместе с Hero 11 Black в конце этого месяца и стоит ожидать, что она будет немного дешевле, учитывая отсутствие дисплеев и меньшей батареи.

В GoPro Hero 11 Black Mini нет дисплеев.

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