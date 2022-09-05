Valve работает над повышением автономной работы игровой консоли.

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В последнем выпуске журнала Weekly Famitsu появилось несколько интересных слухов, связанных с игровой консолью Steam Deck. Статья содержит интервью с разработчиками Valve, которые проливают свет на планы компании относительно обновлений игровой консоли. Судя по словам разработчиков, одно кажется довольно ясным — вполне вероятно, что в ближайшем будущем мы увидим Steam Deck второго поколения и похоже, что Valve уже знает, какие улучшения она хочет сделать.

Steam Deck от Valve появился в 2022 году с большим ажиотажем и не слишком большой доступностью. Те, кто поспешили сделать предварительный заказ на устройство, уже некоторое время во всю наслаждаются консолью, но обычные клиенты все еще ждут поступления консолей в магазины. Интервью в еженедельнике Weekly Famitsu состоялось в честь того факта, что Steam Deck наконец-то доступен в Азии, но заметьте, не в магазинах, консоль нужно заказывать на интернет-площадках. Похоже, что Valve стремится решить проблему с доступностью консоли, так что в будущем все может измениться к лучшему.

Грег Кумер, дизайнер Valve, принимавший участие в интервью, прояснил ситуацию. На вопрос, можем ли мы ожидать появления новых версий Steam Deck в будущем, Кумер ответил: «Если ничего серьезного не изменится, в будущем появится следующее поколение продуктов Steam Deck».

Кумер объяснил, что Steam Deck — это не просто консоль, а способ расширить основную платформу Valve Steam. Steam имеет множество применений на различных устройствах и кажется, что Valve хочет убедиться, что ее клиенты могут играть в свои любимые игры на любом устройстве, которое им больше всего подходит.

Гибрид игровой консоли и карманного ПК, несмотря на теплый прием, имеет некоторые проблемы о которых руководство Valve похоже, что знает.. Эти вопросы кажутся приоритетными для компании в будущем. Одной из основных проблем является время автономной работы, которое сама Valve (как и многие пользователи) считает неудовлетворительным. С этой целью компания уже начала вносить улучшения, например, разрешив пользователям играть с очень низкой частотой обновления (40 Гц) для экономии заряда батареи. Будут внесены дальнейшие улучшения для автономности гаджета и некоторые из них, скорее всего, будут доступны только в Steam Deck следующего поколения.

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В будущем Valve хочет заняться не только временем автономной работы. Компания сообщает, что тема, форма и размер консоли могут измениться в будущем. Что наиболее интересно, так это то, что Valve может захотеть превратить Steam Deck в стриминговую платформу. Грег Кумер намекнул, что Steam Deck второго поколения появится в ближайшие несколько лет.