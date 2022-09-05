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Телескоп Nancy Grace, предназначенный для изучения экзопланет, планируют запустить в 2027 году
Nancy Grace будет работать над такими разнообразными проектами, как поиск новых экзопланет и изучение темной энергии.
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НАСА располагает рядом действующих космических телескопов, от самых известных, используемых для различных проектов, таких как Хаббл и космический телескоп Джеймса Уэбба, до менее известных, таких как NuSTAR, который рассматривает космические объекты в рентгеновском диапазоне или Swift, который исследует гамма-всплески. Но вскоре к ним присоединится еще один большой космический телескоп под названием Nancy Grace (Нэнси Грейс). Запуск римского космического телескопа запланирован в 2027 году. "Roman" (такое прозвище ему дали астрономы) будет работать над такими разнообразными проектами, как поиск новых экзопланет и изучение темной энергии. Он назван в честь женщины, которая несколько десятилетий работала над обслуживанием космического телескопа Хаббл.

У телескопа "Roman"  будет главное зеркало диаметром 2,4 метра, такого же размера, как у Хаббла. Но его приборы будут обрабатывать гораздо более широкую часть вселенной. Nancy Grace имеет "поле зрения", которое в 100 раз больше, чем у инфракрасного прибора Хаббла. Это позволит телескопу одновременно смотреть на большие участки вселенной.

Телескоп будет оснащен двумя инструментами: широкоугольным объективом и коронографом. Широкоугольный объектив будет основной камерой, принимающей свет в видимом спектре света и в ближнем инфракрасном диапазоне. Инструмент коронограф имеет систему блокировки очень ярких источников света, таких как звезды, поэтому более слабые объекты поблизости можно увидеть более четко, например блокирование света родительской звезды для наблюдения за планетой, вращающейся вокруг нее.


Одним из главных проектов для изучения космического телескопа будут экзопланеты: планеты за пределами нашей Солнечной системы. Хотя мы обнаружили невероятное количество экзопланет — более 5000 на данный момент — это всего лишь мизерная доля от общего числа планет в галактике. Одной из целей "Roman" будет оценка того, сколько экзопланет есть в Млечном Пути и как распределены системы в которых есть планеты.

"Roman" будет задействован в проекте под названием «Римское исследование галактических экзопланет» (RGES), чтобы получить общую картину планетарных систем по всей галактике.

У телескопа "Roman" есть особый способ "охоты" на экзопланеты. В настоящее время многие экзопланеты, обнаруженные телескопами, такими как Transiting Exoplanet Survey Satellite или TESS, обнаруживаются с использованием метода, называемого методом транзита. Здесь телескоп указывает на звезду и смотрит на ее яркость с течением времени. Если планета пройдет перед звездой, между ней и телескопом, яркость звезды немного упадет. Это то, что позволяет исследователям идентифицировать экзопланеты.

"Roman" также будет использовать метод транзита, а также напрямую фотографировать некоторые экзопланеты. Но в первую очередь он будет использовать метод, называемый микролинзированием, который использует преимущества того, как гравитация заставляет пространство-время искривляться. Если одна звезда проходит перед другой, гравитация звезды впереди искажает свет от звезды позади и если у звезды переднего плана есть планеты вокруг нее, это тоже можно обнаружить. Этот метод отлично подходит для поиска планет с массой Земли или меньше и возможно даже для обнаружения больших лун.

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В настоящее время запуск космического телескопа Nancy Grace запланирован на май 2027 года.

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