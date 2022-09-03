Оба электровелосипеда оснащены новым 250-ваттным электродвигателем Bafang, обеспечивающим максимальную скорость 25 км/ч, а аккумулятор емкостью 504 Втч обеспечивает дальность поездки более 113 км.





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Volt обновил свои электрические велосипеды Connect и Regent к 2022 году. Новый гибридный электрический велосипед Volt Connect теперь оснащен двигателем Bafang M200 мощностью 250 Вт, который помогает вам развивать скорость до 25 км в час. Литий-ионный аккумулятор Panasonic емкостью 504 Втч остается неизменным, обеспечивая запас хода более 70 миль 113 км и заряжается примерно за три-четыре часа.

Volt Connect

Другие обновления включают гибридные шины Schwalbe с кевларовой подкладкой размером 27,5 x 2,0 дюйма и блокирующую подвеску SR Suntour, предотвращающую поглощение энергии вилками при езде по гладким поверхностям. Компания внесла некоторые изменения в стиль рамы велосипеда, при этом общий вес велосипеда составляет 21 кг. В модели Volt Regent 2022 года шестерни переключателя заменены на шестерни с внутренней ступицей, а система с автоматическим переключением передач упрощает передвижение по городу. Как и в случае с Connect, электровелосипед развивает максимальную скорость 25,0 км в час благодаря двигателю Bafang M200 и аккумулятору, обеспечивающему запас хода около 113 км. Кроме того, велосипед имеет ту же новую систему блокировки подвески, что и Connect, и обе модели сохранили свои гидравлические дисковые тормоза Tektro Auriga.

Regent немного тяжелее, весит 21,5 кг и может выдерживать полезную нагрузку до 120 кг, как и Connect. Каждая модель оснащена такими инструментами, как дисплей для отображения скорости и заряда батареи, а также светодиодные фонари Spanninga. Вы можете купить электровелосипеды Volt Connect и Regent в интернете на данный момент за 2893,50 долларов.

Volt Regent

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