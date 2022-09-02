USB Promoter Group заявляет, что планирует опубликовать новую спецификацию USB4 версии 2.0 на мероприятии USB Developer Days.

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Следующее поколение USB-устройств cможет поддерживать скорость передачи данных до 80 Гбит/с, что в два раза быстрее, чем у продуктов Thunderbolt 4 текущего поколения.

USB Promoter Group заявляет, что планирует опубликовать новую спецификацию USB4 версии 2.0 на мероприятии USB Developer Days, которое запланировано на ноябрь этого года, но может пройти несколько лет, прежде чем новые кабели, концентраторы, персональные компьютеры и мобильные устройства, оснащенные новой технологией, станут доступны для покупки.

По словам разработчиков, новый протокол будет использовать те же кабели и разъемы USB Type-C, что и USB4 версии 1.0. На самом деле, если у вас уже есть пассивный кабель USB Type-C, поддерживающий скорость 40 Гбит/с, вы сможете использовать этот же кабель с оборудованием следующего поколения для достижения скорости до 80 Гбит/с.

Помимо старого кабеля, появится новый активный кабель USB Type-C, разработанный специально для скоростей до 80 Гбит/с.

Новый стандарт также имеет обратную совместимость, а это означает, что если вы покупаете новое устройство с поддержкой USB 4 v2, оно по-прежнему будет работать со старым оборудованием с возможностью подключения USB 2.0, 3.2 или Thunderbolt 3. Вы просто не сможете воспользоваться всеми преимуществами скорости.

USB Promoter Group заявляет, что новая спецификация также будет содержать обновления, «соответствующие последним версиям спецификаций DisplayPort и PCIe», а также поддержку скорости туннелирования данных выше 20 Гбит/с через USB 3.2.

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Стоит иметь в виду, что скорее всего не все устройства USB4 v2 воспользуются преимуществом повышения скорости. Разработчики еще не объявили минимальные скорости для USB4, но первая версия спецификации позволяла производителям создавать устройства со скоростью передачи данных от 20 Гбит/с до 40 Гбит/с.