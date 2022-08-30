Четыре процессора, разработанные на новой архитектуре Zen 4 (кодовое название Raphael) будут выпущены 27 сентября 2022 года.

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AMD раскрыла цену, производительность, дату выпуска и многое другое о предстоящих видеокартах на архитектуре RDNA 3 и процессорах серии Ryzen 7000 во время прямой трансляции «Together We Advance_PC».

Четыре процессора, разработанные на новой архитектуре Zen 4 (кодовое название Raphael) будут выпущены 27 сентября 2022 года. Флагманский чип Ryzen 9 7950X будет стоить 699 долларов и будет иметь 16 ядер, 32 потока и тактовую частоту 5,7 ГГц.

Что касается трех других процессоров, то Ryzen 9 7900X (12 ядер, 24 потока и Boost до 5,6 ГГц) за 549 долларов, Ryzen 7 7700X (8 ядер, 16 потоков и Boost до 5,3 ГГц) за 399 долларов и бюджетный Ryzen 5 7600X, 299 долларов за 6 ядер, 12 потоков и Boost частоты до 5,3 ГГц. AMD заявила во время презентации, что процессор Zen4 имеет 13-процентное увеличение IPC по сравнению с предыдущим поколением Zen 3 (серия Ryzen 5000).

Помимо этого, Лиза Су сообщила про увеличение однопоточной производительности до 29 процентов, но отнеситесь к этим словам с недоверием, пока они не будут опубликованы публично и доступны для внешнего бенчмаркинга. Некоторая озвученная информация является неточной, например заявленное повышение производительности в играх на 6–35 процентов при сравнении нового Ryzen 9 7950X с его предшественником Ryzen 9 5950X.

Что касается давнего конкурента на рынке, компании Intel, AMD сравнила производительность своего последнего флагмана с Intel i9-12900K в тесте V-Ray, где процессор Zen 4 показал на 47 процентов лучшую производительность на ватт и потенциальное улучшение результатов до 57 процентов. Просто помните, что это единственный тест из многих и в интересах AMD было сделать презентацию для покупателей максимально привлекательной. Когда можно будет провести объективные тесты производительности, мы получим более точную картину сравнения производительности.

Несмотря на то, что не вся информация была озвучена на презентации, веб-сайт AMD сообщает, что все четыре модели Ryzen 7000 будут оснащены встроенной графикой Radeon RDNA 2. Каждый процессор Raphael будет иметь 2 графических ядра, каждое с 64 потоковыми процессорами, с тактовой частотой до 2,2 ГГц. По мнению специалистов, встроенного графического процессора будет достаточно только для таких задач, как просмотр видео и запуск старых игр.

Есть несколько важных вещей, которые следует отметить из презентации, если вы планируете обновить или собрать новый ПК в ближайшее время. Во-первых, это поколение процессоров AMD будет использовать платформу сокета AM5, а это означает, что вам потребуется обновить материнскую плату. Материнские платы AM5 будут стоить от 125 долларов и будут поддерживаться как минимум до 2025 года, что хорошо совпадает с ожидаемым запуском Zen 5 в 2024 году.

Однако это не означает, что сокет AM4 больше не актуален. «Мы ожидаем, что AM4 и AM5 какое-то время будут сосуществовать», — сказала Лиза Су во время презентации. «Вы должны ожидать, как и в случае с AM4, мы создадим весь стек AM5, но на это потребуется некоторое время и мы хотим убедиться, что с точки зрения стоимости будут такими же доступными, как и раньше». Это означает, что вам также необходимо планировать обновление системной памяти, поскольку AM5 использует оперативную память DDR5 и отказывается от поддержки DDR4.

Процессоры были не единственным анонсом, поскольку мы также получили представление о следующем поколении графических карт Radeon. Серия AMD Radeon RX 7000 будет основана на 5-нм технологическом узле, а флагманская модель будет оснащена графическим процессором Navi 12288 с 31 потоковым процессором и до 24 ГБ памяти GDDR6, хотя это пока недостоверная информация.

Генеральный директор AMD Лиза Су подтвердила предыдущие заявления о том, что новая архитектура графического процессора обеспечит 50-процентное увеличение производительности на ватт по сравнению с RDNA2.

Дизайн новой видеокарты похож на флагманские карты предыдущего поколения, с полностью черной цветовой схемой и намеками на RGB-подсветку, как у Radeon RX 6950XT. Модель следующего поколения, которой дразнили во время презентации, не была названа, хотя дизайн с тремя вентиляторами и толщина карты предполагают, что это будет модель высокого класса.

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Среди других ожидаемых функций — усовершенствованная компоновка микросхем, переработанные вычислительные блоки, оптимизированный графический конвейер и кэш-память AMD Infinity Cache следующего поколения. Видеокарты AMD Radeon следующего поколения также должны появиться к концу года, хотя точная дата запуска не объявлена.