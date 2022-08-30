реклама
Morefine M8S — это крошечный настольный компьютер размером 88 x 88 x 39 мм и весом всего 248 граммов. Но это полноценный персональный компьютер, способный работать под управлением Windows, Linux или других операционных систем.
Это также довольно универсальный мини-ПК с четырехъядерным процессором Intel Jasper Lake мощностью 10 Вт, поддержкой до 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем и множеством портов, включая два порта Gigabit Ethernet и три порта HDMI 2.0. Morefine M8S можно приобрести на AliExpress по цене от 200 долларов.
По этой цене вы получаете базовую модель с процессором Intel Celeron N5105 и 8 ГБ памяти LPDDR4-2933, но без накопителя информации, поэтому пользователь должен сам приобрести твердотельный накопитель M.2 2242 SATA.
Если вам нужна модель с установленным SSD на котором будет предустановленная Windows, то цены начинаются от 211 долларов в зависимости от объема накопителя. А вот топовая модель с 16 ГБ ОЗУ и твердотельным накопителем на 1 ТБ стоит 299 долларов.
Компактный компьютер поддерживает до трех дисплеев 4K, имеет несколько портов Ethernet. Также Morefine M8S оснащен беспроводной картой Intel AX201 с поддержкой WiFi 6 и Bluetooth 5.2, тремя портами USB 3.0 Type-A, 3,5-мм аудиоразъемом и портом USB. Порт Type-C (только для питания).
Система оснащена медным радиатором и вентилятором для активного охлаждения, а также светодиодной полосой вокруг нижней части компьютера. Верхняя крышка съемная, что обеспечивает легкий доступ к твердотельному накопителю и беспроводной карте, что позволяет обновлять эти компоненты. Но оперативная память не может быть обновлена пользователем.